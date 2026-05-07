Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Hà My

07:57 | 07/05/2026
(TBTCO) - Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều ngày 6/5/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông” và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu tại buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại; khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Droupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi; bày tỏ vui mừng khi hai bên nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường” trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Droupadi Murmu hoan nghênh hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu, du lịch,…trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong khuôn khổ mới, bà Tổng thống cho rằng việc tăng cường quan hệ hai nước hơn nữa sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, dẫn chứng văn kiện hợp tác về y tế sẽ góp phần giúp có thêm các sản phẩm y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý được đến tay người tiêu dùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ, Tổng thống Droupadi Murmu khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống lâu đời, được gắn kết bởi các giá trị lịch sử, văn minh, tôn giáo vẫn còn được thể hiện rõ đến tận ngày nay như việc tôn trí xá lợi Đức Phật ở Việt Nam năm 2025 đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt người đến chiêm bái; dấu tích của sự giao lưu văn hóa hai nước tại thánh địa Mỹ Sơn của Việt Nam…

Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), Tổng thống Droupadi Murmu cho biết, hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường và luật pháp Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Tổng thống Droupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác trên, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và học bổng giáo dục; mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước./.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và ASEAN. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
