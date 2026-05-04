Tham dự chương trình khai mạc có các đồng chí thành viên Hội đồng thi; Ban Giám sát Kỳ tuyển dụng; thành viên các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, cùng 119 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển dụng, ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển dụng, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 12/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026; trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2026 này, Bộ Tài chính dự kiến tuyển dụng 41 chỉ tiêu cho 16 đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính. Qua rà soát phiếu đăng ký dự tuyển, có 119 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trường, công tác tuyển dụng người có tài năng, lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhiệt tâm, nhiệt huyết vì sự phát triển của ngành Tài chính luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm hàng đầu.

Thông qua kỳ thi tuyển dụng theo nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công bằng, đây là cơ hội bình đẳng cho các công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào làm công chức nhà nước tại cơ quan Bộ Tài chính.

119 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Để đảm bảo thực hiện tốt kỳ tuyển dụng lần này, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển dụng đề nghị: Hội đồng tuyển dụng, Ban vấn đáp và các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế, nội quy, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho kỳ tuyển dụng nghiêm túc, khách quan và công bằng; bảo đảm tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh dự thi.

Các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng thực hiện nghiêm nội dung quy chế, nội quy kỳ tuyển dụng; bình tĩnh, tự tin làm bài thi, phát huy năng lực và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác để làm bài thi một cách nghiêm túc đạt kết quả cao nhất./.