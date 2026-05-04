Tài chính

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:13 | 04/05/2026
(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
aa

Tham dự chương trình khai mạc có các đồng chí thành viên Hội đồng thi; Ban Giám sát Kỳ tuyển dụng; thành viên các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, cùng 119 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026
Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển dụng, ông Nguyễn Xuân Trường phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển dụng, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 12/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026 theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 30/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026; trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2026 này, Bộ Tài chính dự kiến tuyển dụng 41 chỉ tiêu cho 16 đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính. Qua rà soát phiếu đăng ký dự tuyển, có 119 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2.

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026
Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trường, công tác tuyển dụng người có tài năng, lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, nhiệt tâm, nhiệt huyết vì sự phát triển của ngành Tài chính luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm hàng đầu.

Thông qua kỳ thi tuyển dụng theo nguyên tắc cạnh tranh, khách quan, công bằng, đây là cơ hội bình đẳng cho các công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào làm công chức nhà nước tại cơ quan Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026
119 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026. Ảnh: Đức Minh

Để đảm bảo thực hiện tốt kỳ tuyển dụng lần này, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển dụng đề nghị: Hội đồng tuyển dụng, Ban vấn đáp và các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế, nội quy, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho kỳ tuyển dụng nghiêm túc, khách quan và công bằng; bảo đảm tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh dự thi.

Các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng thực hiện nghiêm nội dung quy chế, nội quy kỳ tuyển dụng; bình tĩnh, tự tin làm bài thi, phát huy năng lực và vận dụng tốt nhất những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác để làm bài thi một cách nghiêm túc đạt kết quả cao nhất./.
Đức Minh
Từ khóa:
tuyển dụng công chức bộ tài chính công chức hội đồng tuyển dụng tuyển dụng công chức năm 2026

Bài liên quan

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Dành cho bạn

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Đọc thêm

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Trọng trách lịch sử của chính sách tài khóa 2026 - 2030

Trọng trách lịch sử của chính sách tài khóa 2026 - 2030

(TBTCO) - Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/4 không chỉ là những bản kế hoạch định kỳ 5 năm, mà còn mang theo mình một trọng trách lịch sử. Đó là công cụ chủ lực trong chiến lược tăng trưởng, vừa dẫn dắt nguồn lực, thúc đẩy phát triển, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô trong một giai đoạn đầy tham vọng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm