Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Sri Lanka từ ngày 7/5

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Hai nước đã thiết lập 3 cơ chế hợp tác song phương: Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (cấp Bộ trưởng Ngoại giao), Tham khảo Chính trị (cấp Thứ trưởng Ngoại giao); và Tiểu ban Thương mại hỗn hợp (cấp Thứ trưởng Bộ Công thương).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka vào tháng 5/2025. Ảnh tư liệu

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Sri Lanka đạt 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024. Tính đến tháng 3/2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước vừa ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy tháng 5/2025.

Về đầu tư, Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam (vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án và 40,7 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 95%% tổng vốn đầu tư đăng ký)

Các dự án đầu tư của Sri Lanka hiện có mặt tại 7/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dẫn đầu là Hưng Yên với 1 dự án, tổng vốn đầu tư 20 triệu USD (chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư); thứ hai là tỉnh Tây Ninh với 2 dự án, tổng vốn đầu tư 7 triệu USD; thứ ba là tỉnh Đồng Nai với 2 dự án, tổng vốn đầu tư 7 triệu USD.

Một số dự án đầu tư tiêu biểu của Sri Lanka tại Việt Nam bao gồm: Dự án Nhà máy sản xuất đồ bơi tại tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,72 triệu USD - dự án lớn nhất của Sri Lanka tại Việt Nam; Dự án Công ty TNHH Thiết kế EPIC, tổng vốn đầu tư đăng ký 3,5 triệu USD; Dự án may mặc của Công ty TNHH Alpine Creations Việt Nam, tổng vốn đầu tư 2 triệu USD tại tỉnh Tây Ninh.

Về tài chính, hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa vào tháng 10/2005 và Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan tháng 5/2025. Về nông nghiệp, hai bên ký Kế hoạch công tác về hợp tác phát triển nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2026. Việt Nam và Sri Lanka cũng đã ký Hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2023 - 2026 (8/2024).

Về văn hóa, Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka bày tỏ mong muốn tái khởi động và làm mới Biên bản ghi nhớ về Hợp tác văn hóa đã được ký kết giữa hai nước từ năm 2009, trong đó đề xuất một số lĩnh vực có thể cùng hợp tác như: khảo cổ, giao lưu văn hóa...

Sri Lanka có 4 tổ chức hữu nghị với Việt Nam là Hội Đoàn kết với Việt Nam (1966), Hội Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam (2011), Quỹ Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka của Đảng Mặt trận giải phóng nhân dân (JVP, 2011), Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam (2025). Về phía ta có Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Quốc hội khoá XIV với Sri Lanka (2021) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka (2014)./.