Đầu tư

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Anh Minh

14:47 | 03/05/2026
(TBTCO) - Sẽ có thêm nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn, hiện đại, khối lượng chuyên chở lớn trên hành lang vận tải Bắc - Nam được triển khai nhằm kết nối giao thương, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.
“3 ca 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ

Bốn tháng sau khi đảm nhận nhiệm vụ chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, ông Phùng Tuấn Sơn - Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) và các cộng sự gần như phải làm việc “3 ca 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho siêu công trình hạ tầng đường sắt lớn nhất trong lịch sử ngành giao thông vận tải.

Không chỉ lớn về quy mô, phức tạp về công nghệ, thách thức lớn nhất đối với Ban Quản lý dự án Thăng Long và Bộ Xây dựng là phải hoàn thành hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định, để tổ chức lựa chọn tư vấn trong quý II/2026.

Phối cảnh đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Để hoàn thành “đường găng” tiến độ lớn nhất trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án Thăng Long với hơn 200 nhân sự đang phải nhiều đêm sáng đèn tại trụ sở để phối hợp với tư vấn hỗ trợ lập nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.

Được biết, Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ làm rõ các tham số then chốt nhằm xác định chính xác công nghệ, quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư, phương án phân chia dự án thành các dự án thành phần, cũng như thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED).

Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn hình thức đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh, qua đó bảo đảm tính khả thi về tài chính, tiến độ và mức độ tham gia của các doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập; đồng thời điều chỉnh một số nội dung Phụ lục I và II của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025, Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt này vào cuối năm 2035.

“Vì vậy, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thành trước tháng 10/2026, thậm chí càng sớm càng tốt để đơn vị tư vấn có thêm thời gian nghiên cứu bài bản, chỉn chu trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua vào quý IV/2028” - ông Phùng Tuấn Sơn cho biết.

Những biểu tượng mới

Theo GS,TS. Lã Ngọc Khuê, trong số các hành lang phát triển của đất nước, quan trọng nhất là hành lang kinh tế Bắc - Nam nơi đang đảm nhận hơn 60% hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa của đất nước.

“Hành lang này trước mắt dựa nhiều vào đường bộ cao tốc vừa có giá thành cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên không thể kéo dài tình trạng này. Chúng ta phải khẩn trương hơn nữa để đến năm 2035, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hoàn thành, thì mới giải quyết được nhu cầu vận tải” - GSTS. Lã Ngọc Khuê nhận định.

Trên thực tế, dù từng giữ vai trò là một trong những “động mạch chủ”, xương sống vận tải của quốc gia, nhưng nhiều thập kỷ trở lại đây, đường sắt đã đánh mất vai trò khi thị phần vận tải hành khách chỉ chiếm 0,12%, thị phần vận tải hàng hóa chỉ chiếm 0,4% toàn ngành giao thông. Trên hành lang kinh tế Bắc - Nam - trục xương sống của đất nước - vai trò của đường sắt tuy có cải thiện nhưng vẫn lép vế so với các phương thức vận tải khác.

Do đó, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, với chiều dài khoảng 1.541 km từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, đi qua 15 tỉnh, thành phố (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính là 20 tỉnh, thành phố) sẽ không chỉ là công trình có tác động “xoay chuyển trạng thái, thay đổi cục diện” đối với ngành đường sắt, mà còn ảnh hưởng tích cực, sâu rộng đến toàn bộ hoạt động vận tải trên hành lang Bắc - Nam trong 30 - 50 năm tới.

Bên cạnh đó, với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD, nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án còn tạo “hiệu ứng cánh bướm” lớn khi góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xây dựng, vật liệu; du lịch, dịch vụ, đô thị; giảm ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo ra hàng triệu việc làm.

“Trong thời gian xây dựng, ước tính dự án có thể giúp GDP bình quân cả nước tăng thêm khoảng 0,97 điểm phần trăm mỗi năm - mức lan tỏa mà chưa một công trình hạ tầng giao thông nào trước đây đạt được” - ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI) cho biết.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, việc tham gia của các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công trong nước sẽ là tiền đề quan trọng để tiết giảm chi phí cho Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ tuyến đường sắt tốc độ cao vận tốc 350 km/h, trên hành lang Bắc - Nam, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và chuẩn bị nhiều công trình dự án hạ tầng quan trọng.

Ngay khi tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau được đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng đã lên kế hoạch nâng cấp tuyến cao tốc dài 2.063 km này từ quy mô 4 làn xe lên 6 - 8 làn xe nhằm đáp ứng nhịp độ phát triển 2 con số của đất nước trong 5 - 10 năm tới.

Trong lĩnh vực hàng không, cùng với việc khẩn trương hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Chu Lai cũng đang được điều chỉnh quy hoạch để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics hàng không lớn của khu vực.

Ba sân bay này khi hoàn thành sẽ hình thành trục vận tải hàng không xuyên Việt mới là Long Thành - Chu Lai - Gia Bình, từng bước hỗ trợ, thay thế trục Tân Sơn Nhất - Đà Nẵng - Nội Bài, qua đó định hình lại mạng lưới vận tải hàng không quốc gia.

“Đó sẽ là những động mạch chủ kinh tế mới, nối liền Bắc - Nam, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động trong phát triển hệ thống hạ tầng của đất nước” - ông Sơn nhận định.

Kết nối các trung tâm kinh tế lớn từ miền Bắc đến miền Nam

Hành lang vận tải Bắc - Nam là trục giao thông xương sống của Việt Nam, kết nối các trung tâm kinh tế lớn từ miền Bắc đến miền Nam, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hành lang này được hình thành trên nền tảng đa phương thức, bao gồm:

Đường bộ đảm nhận khoảng 62% sản lượng vận chuyển hành khách và khoảng 51% sản lượng vận chuyển hàng hóa gồm: trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh (một số đoạn đi trùng với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc Bắc - Nam phía Tây), đường ven biển, đường tuần tra biên giới.

Đường sắt đảm nhận khoảng 2,9% sản lượng vận chuyển hành khách và 0,7% sản lượng vận chuyển hàng hóa với tuyến đường sắt Thống Nhất và định hướng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hàng không đảm nhận khoảng 34% sản lượng vận chuyển hành khách và 0,1% sản lượng vận chuyển hàng hóa với chuỗi cảng hàng không quốc tế như Nội Bài - Đà Nẵng - Tân Sơn Nhất và tương lai là Long Thành - Chu Lai - Gia Bình.

Đường biển và đường thủy đảm nhận khoảng 48,5% sản lượng vận chuyển hàng hóa: hệ thống cảng nước sâu nằm dọc bờ biển từ Bắc tới Nam gồm: Lạch Huyện - Liên Chiểu - Chu Lai - Cái Mép Thị Vải - Cần Giờ.
Anh Minh
Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhà đầu tư thực hiện 13 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư hơn 79.000 tỷ đồng; 3 dự án được phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng hồ sơ mời thầu với tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng.
(TBTCO) - Trong bức tranh phát triển mới của miền Bắc, vùng Đông Bắc đang nổi lên như một không gian kinh tế có sức bật mạnh mẽ, nơi hội tụ của công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại cửa khẩu. Trong tiến trình đó, Quảng Ninh và Hải Phòng giữ vai trò hạt nhân, không chỉ bởi quy mô tăng trưởng cao mà còn nhờ khả năng kiến tạo hạ tầng, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết vùng.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một vận hội mới, một "điểm rơi" lịch sử để chuyển mình từ một đô thị trung tâm quốc gia thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia nhận định, để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố không chỉ cần những bản quy hoạch trên giấy, mà cần những "chiếc chìa khóa" thực thụ để mở ra không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn cầu.
(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
(TBTCO) - Việc Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được ví như cuộc “tổng tấn công” đồng loạt vào những rào cản, điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo một niềm tin mới, động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp.
