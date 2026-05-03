Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bảo hiểm gốc tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu đạt 4.699 tỷ đồng, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Hoạt động tái bảo hiểm cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là mảng tái bảo hiểm quốc tế. Việc gia tăng sự hiện diện trên thị trường khu vực và quốc tế không chỉ mang lại doanh thu ổn định, mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực tài chính và trình độ quản trị rủi ro của Bảo hiểm PVI theo chuẩn mực quốc tế.

Chúc mừng ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI được vinh danh ở hạng mục “Đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực bảo hiểm” do The Global Economics Awards 2026 công bố. Ảnh: Phan Hà

Đáng chú ý, hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh doanh quý I của Bảo hiểm PVI. Tổng phí thu hộ đạt 982 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 20,2% kế hoạch năm. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp công ty mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, qua đó tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

Song song đó, kênh thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác và đa dạng hóa sản phẩm đã giúp doanh nghiệp gia tăng sự hiện diện trên các nền tảng số, bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chuyển đổi số - động lực nâng cao hiệu quả vận hành

Một trong những yếu tố then chốt giúp Bảo hiểm PVI đạt được kết quả tích cực trong quý I/2026 là việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin. Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình và tích hợp dữ liệu vào hệ thống nghiệp vụ cốt lõi.

Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể, độ chính xác trong các khâu cấp đơn, chăm sóc khách hàng và bồi thường được cải thiện rõ rệt. Điều này vừa giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa góp phần tối ưu chi phí vận hành.

Các nền tảng số như ứng dụng App/Web 24/7, hệ thống thương mại điện tử, thanh toán điện tử và hóa đơn điện tử cùng các công cụ hỗ trợ kinh doanh tiếp tục được nâng cấp theo hướng đồng bộ, linh hoạt và thân thiện với người dùng. Đây là nền tảng quan trọng để Bảo hiểm PVI tiến tới mô hình doanh nghiệp bảo hiểm số trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc đầu tư sớm và có trọng điểm cho chuyển đổi số được xem là lợi thế chiến lược giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nền tảng tài chính vững chắc, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế

Bên cạnh yếu tố công nghệ, nền tảng tài chính ổn định và hệ thống quản trị rủi ro bài bản là những trụ cột quan trọng giúp Bảo hiểm PVI duy trì đà tăng trưởng bền vững.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong khối bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô vốn. Quy mô vốn này không chỉ giúp Bảo hiểm PVI gia tăng năng lực tài chính, mà còn nâng cao khả năng quản trị rủi ro và tham gia các hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn.

Bảo hiểm PVI vừa được The Global Economics Awards 2026 vinh danh với hai hạng mục: Best Non-Life Insurer (Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xuất sắc) và Outstanding Contributions to Industrial and Specialty Insurance (Đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực bảo hiểm) dành cho Tổng Giám đốc Phạm Anh Đức. Đây là giải thưởng thường niên của tạp chí tài chính The Global Economics có trụ sở tại Vương Quốc Anh nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm trên phạm vi toàn cầu. Giải thưởng là minh chứng cho sự ghi nhận của thị trường quốc tế đối với năng lực và vai trò của Bảo hiểm PVI trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi các tiêu chuẩn về quản trị, năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao.

Bảo hiểm PVI tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá ở mức A- (Xuất sắc) với triển vọng “Ổn định” trong năm thứ 4 liên tiếp. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính và hệ thống quản trị rủi ro tiệm cận các chuẩn mực quốc tế của doanh nghiệp.

Nền tảng này cho phép Bảo hiểm PVI chủ động hơn trong việc mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực giữ lại rủi ro, phát triển các sản phẩm mới và gia tăng tính cạnh tranh trong các phân khúc có yêu cầu cao về năng lực kỹ thuật và tài chính. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh luôn có những biến động khó lường.

Đổi mới tư duy - chìa khóa cho tăng trưởng dài hạn

Bước sang năm 2026, Bảo hiểm PVI xác định đổi mới sáng tạo là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Tinh thần “nghĩ mới, làm mới” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng các cơ chế khuyến khích sáng kiến, cải tiến trong toàn hệ thống.

Theo đó, ngay từ đầu năm, tinh thần đổi mới đã được xác lập là một trong những trọng tâm của toàn hệ thống với thông điệp rõ ràng: tư duy đổi mới không ngừng, xây dựng hệ thống khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ lớn, dám làm và làm đến cùng.

Trên nền tảng đó, Bảo hiểm PVI hướng tới xây dựng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới ở các cấp, từ quản trị, vận hành, phát triển sản phẩm, tổ chức bán hàng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đổi mới được hiểu không chỉ là những ý tưởng đột phá lớn, tìm những lối đi riêng, mà còn là những cải tiến thiết thực trong quy trình nghiệp vụ, sự chủ động tìm lời giải mới cho những bài toán hiện hữu và tinh thần dám thử nghiệm các phương thức làm việc hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp khơi dậy nội lực, nâng cao khả năng thích ứng và tạo đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.