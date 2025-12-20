Bảo hiểm PVI vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, khẳng định tầm vóc quốc tế

(TBTCO) - Bảo hiểm PVI - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam - chính thức chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam đạt quy mô doanh thu này. Cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với riêng Bảo hiểm PVI mà còn đối với toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp, từ thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng đến những thách thức ngày càng gia tăng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Bảo hiểm PVI chính thức chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD.

Hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Bảo hiểm PVI chính thức chinh phục mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và vị thế tiên phong của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

Việc đạt ngưỡng doanh thu 1 tỷ USD không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của Bảo hiểm PVI, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực tài chính vững chắc, kinh nghiệm quản trị chuyên sâu và khả năng thực hiện các cam kết bảo hiểm trong dài hạn, kể cả trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều biến động lớn. Đây là kết quả của chiến lược phát triển bền vững, được triển khai nhất quán trong nhiều năm, dựa trên hệ thống quản trị rủi ro bài bản theo các chuẩn mực quốc tế, cùng sự am hiểu sâu sắc đối với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Trên nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững đó, Bảo hiểm PVI không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần, mà còn từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong việc góp phần định hình xu hướng phát triển dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề mở rộng hiện diện trong khu vực và quốc tế.

Cột mốc doanh thu 1 tỷ USD của Bảo hiểm PVI được xây dựng trên năng lực bảo hiểm các rủi ro lớn và phức tạp, gắn với những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như năng lượng, dầu khí, hàng không, công nghiệp, hạ tầng và logistics. Đây đều là những lĩnh vực có quy mô lớn, yêu cầu cao về năng lực tài chính, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng quản trị rủi ro.

Năm 2025 Bảo hiểm PVI đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 3.900 tỷ đồng lên 4.320 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc để đầu tư cho công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực tài chính – yếu tố then chốt trong việc củng cố niềm tin khách hàng và khẳng định sức mạnh thương hiệu trên thị trường bảo hiểm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động nhận - nhượng tái bảo hiểm tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo hiểm PVI. Đặc biệt, mảng tái bảo hiểm quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, không chỉ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung, mà còn thể hiện rõ năng lực quản trị rủi ro, năng lực tài chính và uy tín ngày càng được củng cố của doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế.

Việc mở rộng thành công hoạt động tái bảo hiểm ra thị trường quốc tế cho thấy Bảo hiểm PVI đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bảo hiểm toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng phân tán rủi ro và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển rõ nét của Bảo hiểm PVI về vị thế trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng bảo hiểm uy tín trong khu vực. Nổi bật, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam giành đồng thời hai hạng mục lớn tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025 = giải thưởng thường niên do InsuranceAsia News tổ chức, được đánh giá là một trong những giải thưởng có uy tín và tiêu chuẩn xét chọn khắt khe nhất trong ngành bảo hiểm khu vực. Hai hạng mục “General Insurer Company of the Year” và “Underwriting Initiative of the Year” không chỉ ghi nhận quy mô, hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh nổi bật, mà còn phản ánh năng lực thẩm định, quản trị rủi ro và chất lượng triển khai nghiệp vụ của doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế…

Song song với hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng an sinh xã hội thông qua việc triển khai hiệu quả hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong năm 2025, hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, đặc biệt, các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT mà Bảo hiểm PVI cam kết với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thành 100% kế hoạch năm.

Doanh thu 1 tỷ USD không chỉ là dấu mốc về quy mô, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, nền tảng tài chính - quản trị rủi ro vững chắc và bản lĩnh của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Với nền tảng đó, Bảo hiểm PVI đủ năng lực tiếp tục giữ vai trò trụ cột của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời mở rộng hiện diện và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới./.