Bảo hiểm PVI được vinh danh Top 3 “Công ty bảo hiểm phi nhân thọ của năm”

(TBTCO) - Bảo hiểm PVI tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế khi được vinh danh Top 3 “Công ty bảo hiểm phi nhân thọ của năm” tại Giải thưởng Ngành Bảo hiểm châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA) lần thứ 29.

Ảnh: T.L

Giải thưởng Ngành Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA) là sự kiện thường niên có uy tín hàng đầu châu lục, do Tạp chí Asia Insurance Review (AIR) - tạp chí chuyên ngành bảo hiểm hàng đầu khu vực châu Á tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật, sáng tạo và hiệu quả vượt trội trong hoạt động bảo hiểm – tái bảo hiểm tại châu lục, đặc biệt là những đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Giải thưởng quy tụ các doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất châu Á và nhiều trung tâm tài chính lớn của châu lục. Việc Bảo hiểm PVI được xướng tên ở Top 3 “Công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Năm” là minh chứng cho năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn quốc tế của một doanh nghiệp Việt trên trên sân khấu quốc tế.

Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Bảo hiểm PVI bởi năng lực tăng trưởng bứt phá, quản trị rủi ro minh bạch và tầm nhìn chuyển đổi số toàn diện, những yếu tố giúp doanh nghiệp vững vàng giữ vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Đại diện Bảo hiểm PVI - ông Dương Thanh Francois - Chủ tịch HĐTV chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bứt phá của chúng tôi trong hành trình giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt trên bản đồ bảo hiểm khu vực châu Á, thể hiện năng lực - uy tín - khát vọng vươn tầm quốc tế”.

Trước đó, Bảo hiểm PVI đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best duy trì ở mức A- (Xuất sắc) 3 năm liên tiếp. Cùng với vốn điều lệ tăng lên 4.320 tỷ đồng, Bảo hiểm PVI đã khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và năng lực hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng./.