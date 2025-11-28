Bảo hiểm PVI được vinh danh tại hai hạng mục Giải thưởng quốc tế danh giá

(TBTCO) - Bảo hiểm PVI – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam duy nhất đã xuất sắc giành chiến thắng cùng lúc tại 2 hạng mục “General Insurance of the Year” và “Underwriting Initiative of the Year” của giải thưởng InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025.

Ảnh: T.L

Chiến thắng kép này khẳng định Bảo hiểm PVI không chỉ giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam, mà còn vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

InsuranceAsia News Awards for Excellence (IAN Awards 2025) là giải thưởng thường niên uy tín dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bộ giải thưởng được xét chọn thông qua quy trình thẩm định chặt chẽ, dựa trên hồ sơ năng lực và những thành tựu nổi bật của từng doanh nghiệp trong năm, qua đó tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp nổi bật và tạo dấu ấn trên thị trường bảo hiểm khu vực.

Bảo hiểm PVI đã vượt qua nhiều đề cử quốc tế nổi bật và chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng. Giải “General Insurance of the Year” là giải thưởng danh giá nhất trong chuỗi các giải thưởng của IAN Awards 2025, trao cho doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm toàn diện, mạng lưới phân phối mạnh và chất lượng bồi thường được đánh giá ở mức xuất sắc.

Việc Bảo hiểm PVI chiến thắng tại hạng mục này cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của hội đồng giải thưởng, khẳng định năng lực cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện, dịch vụ bồi thường minh bạch và hiệu quả, cũng như vị thế của một nhà bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Trong khi đó, giải “Underwriting Initiative of the Year” vinh danh doanh nghiệp có những sáng kiến thẩm định mang tính đột phá, mở rộng giới hạn của khả năng bảo hiểm truyền thống. Bảo hiểm PVI giành chiến thắng tại hạng mục này cho thấy sự ghi nhận của thị trường quốc tế đối với năng lực thiết kế, định phí và triển khai các chương trình thẩm định phức tạp của doanh nghiệp. Qua đó nâng tầm chất lượng khai thác và mở rộng phạm vi bảo vệ cho các rủi ro đặc thù, lĩnh vực vốn đòi hỏi chuyên môn sâu và chuẩn mực cao trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thành công tại IAN Awards 2025 là kết quả của chiến lược nhiều năm mà Bảo hiểm PVI theo đuổi, tập trung vào ba trụ cột chính: Đổi mới sản phẩm và số hóa quy trình nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng; Nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; Củng cố hiệu quả khai thác và tái bảo hiểm, đặc biệt tại các thị trường đòi hỏi chuyên môn cao.

Những nỗ lực này đã góp phần giúp Bảo hiểm PVI duy trì vị thế doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 tại Việt Nam, đồng thời mở rộng ảnh hưởng trên thị trường quốc tế, trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương./.