Nâng chất đại lý bảo hiểm nhân thọ hướng tới phát triển bền vững

(TBTCO) - Đẩy mạnh phát triển hệ thống đại lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý đạt chuẩn, vận hành bằng công nghệ và đề cao đạo đức nghề nghiệp đã và đang là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khôi phục niềm tin, mở rộng thị trường và duy trì tăng trưởng dài hạn.

Đại lý tư vấn đúng - đủ - minh bạch

Hiện nay, việc phát triển hệ thống đại lý không chỉ dừng lại ở mở rộng số lượng mà đang hướng tới mô hình đại lý chuyên nghiệp, đạo đức, am hiểu sản phẩm và có khả năng tư vấn đúng – đủ – minh bạch cho khách hàng.

Đại diện AIA cho biết, công ty tiên phong xây dựng lực lượng tư vấn viên chuyên nghiệp với chiến lược phát triển lực lượng Đại lý Ngoại hạng (Premier Agency) - nơi mỗi tư vấn viên không dừng lại ở vai trò tư vấn và bán sản phẩm, mà còn được định hình như một “chuyên gia tài chính - sức khỏe” đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Theo đó, AIA Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình huấn luyện chuyên sâu, ứng dụng công nghệ số, cũng như chính sách bảo đảm thu nhập trong năm đầu tiên để tạo điều kiện cho người trẻ toàn tâm theo đuổi nghề nghiệp.

Tư vấn sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: Phan Hà

Một tên tuổi khác là Manulife Việt Nam, kể từ lễ công bố hợp tác vào tháng 7/2025 đến nay, doanh nghiệp này đã phối hợp với Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội triển khai 20 khóa học. Chương trình được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 1.000 tư vấn viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, trong quý IV năm nay, Manulife sẽ tiếp tục triển khai thêm 25 khóa học với hơn 1.200 tư vấn viên được trang bị kiến thức y khoa nền tảng, nâng tổng số tư vấn viên được đào tạo lên 2.200 người.

“Chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuẩn mực đội ngũ tư vấn viên - vừa hiểu biết về nghiệp vụ bảo hiểm, vừa có kiến thức về sức khỏe cộng đồng để đồng hành hiệu quả cùng khách hàng. Đây cũng là bước đi khẳng định cam kết của Manulife trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sống khỏe, sống chủ động” – đại diện Manulife Việt Nam chia sẻ.

Theo khảo sát doanh nghiệp của Vietnam Report, có tới 92,3% doanh nghiệp đã chủ động triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên – không chỉ dừng ở kỹ năng bán hàng, mà tập trung vào nâng cao năng lực giải thích sản phẩm, hiểu rõ quyền lợi – trách nhiệm và đồng hành cùng khách hàng sau khi ký hợp đồng.

Không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm còn đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quy trình tư vấn bảo hiểm. Điển hình như FWD Việt Nam đã xây dựng bước ghi âm nội dung tư vấn bảo hiểm giữa tư vấn tài chính và khách hàng khi tìm hiểu các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi âm thanh thành văn bản, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các công nghệ hiện đại khác, hệ thống của FWD tự động kiểm tra giọng nói mẫu của tư vấn tài chính, ghi âm và hiển thị nội dung ghi âm giữa tư vấn tài chính và khách hàng, tự động đánh giá nội dung ghi âm để quản lý chất lượng buổi tư vấn. Trong trường hợp hệ thống không định danh được giọng nói của tư vấn tài chính hay nội dung cuộc trao đổi không đúng các bước quy định, quy trình tư vấn bảo hiểm sẽ dừng lại. Việc này đòi hỏi buổi tư vấn bảo hiểm phải đi xuyên suốt qua các nội dung, đảm bảo khách hàng được tiếp cận và xác nhận đầy đủ thông tin.

Tiếp tục mở rộng hệ thống - nâng chuẩn không gian phục vụ

Chubb Life Việt Nam đã phát triển hệ thống văn phòng Infinity hướng tới mô hình tư vấn tài chính chuyên sâu, khác biệt so với các kênh phân phối truyền thống. Mỗi văn phòng không chỉ là địa điểm giao dịch, mà còn là không gian tư vấn chuyên nghiệp, nơi khách hàng được lắng nghe, hoạch định tài chính toàn diện và đồng hành lâu dài. Tiếp nối chiến lược phát triển hệ thống văn phòng đại lý MAC (Manulife Agency Center), Manulife Việt Nam đã khai trương nhiều văn phòng trên toàn quốc, trong đó có Lâm Đồng và Quảng Ninh là hai địa điểm mới nhất. Đây là nơi làm việc và huấn luyện chuyên nghiệp cho lực lượng tư vấn viên tại địa phương, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời thể hiện cam kết của công ty trong việc đầu tư bền vững vào thị trường Việt Nam.

FWD Việt Nam cũng khai trương văn phòng Kinh doanh và Trung tâm Dịch vụ khách hàng rộng gần 1.000 m2, tại tòa nhà Sky Gate, TP. Hồ Chí Minh. Không gian văn phòng được thiết kế hiện đại theo phong cách mở. Bên cạnh cơ sở vật chất, FWD cũng tận dụng thế mạnh về công nghệ kỹ thuật số để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tiện lợi hơn.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng

Đại diện các doanh nghiệp khẳng định xu hướng mới không chỉ là bán bảo hiểm, mà là đồng hành tài chính – sức khỏe cùng khách hàng. "Chúng tôi có những thay đổi quan trọng về phong cách phục vụ để không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, thuận tiện cho khách hàng, mà còn tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, nhằm tăng cường sự cởi mở, gắn kết và hiệu quả hoạt động cho các nhân sự" - ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc FWD Việt Nam chia sẻ.

Ông Manish Sangal – Phó Tổng giám đốc điều hành khối phân phối Kênh đại lý Manulife Việt Nam cho biết, Quảng Ninh và Lâm Đồng là những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Do đó, nhu cầu của người dân về bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Manulife mong muốn phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, để không chỉ tạo ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp người dân địa phương tìm được những giải pháp bảo hiểm phù hợp, hướng tới một cuộc sống tốt hơn.

Đại diện Chubb Life Việt Nam khẳng định: “Nhu cầu hoạch định tài chính của người dân ngày càng đa dạng và chuyên sâu. Khách hàng không chỉ tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm đơn thuần, mà cần những giải pháp toàn diện - từ tư vấn minh bạch, chuyên nghiệp cho đến sự đồng hành lâu dài. Infinity ra đời từ chính nhu cầu đó, là mô hình tư vấn bền vững, đặt lợi ích khách hàng làm trung tâm, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp chuẩn mực, lâu dài cho đội ngũ tư vấn viên”.