ABBank chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 13.400 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) với tổng giá trị 3.105.110.280.000 đồng, nâng vốn điều lệ của ABBank lên 13.455.477.900.000 đồng sau khi hoàn tất chào bán.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 563/GCN-UBCK ký ngày 31/12/2026 do UBCKNN cấp, ABBank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 3.105.110.280.000 đồng (tương đương tăng 30% vốn điều lệ hiện tại) thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Thông tin chào bán chi tiết: Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30 (ứng với 100 cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách, cổ đông được mua thêm 30 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán: 310.511.028 cổ phiếu. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua thêm (tức ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu) là 15/1/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 22/1/2026 đến hết ngày 6/2/2026. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/1/2026 đến hết ngày 10/2/2026.

ABBank được UBCKNN chấp thuận việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.100 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank dự kiến đạt 13.455.477.900.000 đồng. Với nền tảng tài chính được củng cố, hiệu quả kinh doanh cải thiện và chiến lược phát triển rõ ràng, ABBank đang sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu tham vọng, hướng tới tạo ra giá trị dài hạn, bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Nguồn vốn bổ sung này sẽ giúp ABBank củng cố nền tảng tài chính, cải thiện các chỉ số an toàn vốn, đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, đồng thời tạo dư địa cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu tín dụng được dự báo tăng cao trở lại từ năm 2026. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ABBank trong giai đoạn tăng tốc chiến lược 2026 - 2027.

Chia sẻ về kế hoạch tăng vốn điều lệ, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT ABBank cho biết: “Việc được chấp thuận triển khai tăng vốn điều lệ không chỉ giúp ABBank củng cố nền tảng tài chính, mà còn thể hiện niềm tin của cơ quan quản lý và thị trường đối với định hướng phát triển của Ngân hàng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ABBank tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới, không chỉ mở rộng kinh doanh, mà còn nhằm nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động và từng bước tiếp cận các chuẩn mực cao hơn của thị trường vốn”.

Kế hoạch tăng vốn của ABBank diễn ra trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh năm 2025 của Ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Tính đến hết tháng 11/2025, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ABBank đạt 3.400 tỷ đồng, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm. ROE duy trì ở mức cao 16 - 18%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm về khoảng 33%, phản ánh hiệu quả vận hành cải thiện rõ nét.