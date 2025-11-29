ABBANK được J.P. Morgan vinh danh ‘Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025’

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục được J.P. Morgan - một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới - vinh danh với giải thưởng “Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp (2024 - 2025) ABBANK nhận danh hiệu này, khẳng định uy tín và năng lực xử lý điện thanh toán quốc tế trong nhóm hàng đầu khu vực.

Giải thưởng được J.P. Morgan trao tặng dựa trên các tiêu chí khắt khe về tỷ lệ điện đạt chuẩn (Straight Through Processing - STP), tốc độ và độ chính xác tuyệt đối trong khâu xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế.

ABBANK nhận giải thưởng do J.P.Morgan trao tặng. Ảnh: CTV

Năm 2025, ABBANK tiếp tục duy trì tỷ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn MT202 STP ở mức 100%, thể hiện hệ thống công nghệ hiện đại, năng lực vận hành ổn định và đội ngũ nghiệp vụ chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lại Tất Hà - Phó Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Hai năm liên tiếp nhận được sự vinh danh từ JP Morgan là niềm tự hào lớn của ABBANK, đồng thời là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của Ngân hàng trong việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, phát triển đội ngũ và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính ngày càng tối ưu, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn”.

Đại diện đối tác, ông Shibu Thomas - Giám đốc sản phẩm thanh toán phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của J.P. Morgan đánh giá cao năng lực và uy tín của ABBANK: “ABBANK là một trong những đối tác ngân hàng Việt Nam có chất lượng xử lý điện thanh toán quốc tế ổn định và chuyên nghiệp mà J.P. Morgan hợp tác. J.P. Morgan tin tưởng, quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng”.

Với hơn 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, ABBANK hiện có mạng lưới hợp tác với hơn 300 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh các sản phẩm tài trợ thương mại truyền thống như UPAS L/C, chiết khấu chứng từ, bảo lãnh, tái phát hành hoặc xác nhận L/C, ABBANK còn cung cấp các giải pháp linh hoạt, với những ưu đãi về phí và tỷ giá cạnh tranh dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, đặc biệt khi khách hàng giao dịch trên nền tảng ABBANK Business - ngân hàng số chuyên biệt cho doanh nghiệp.