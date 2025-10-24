(TBTCO) - Kết thúc quý III/2025, ABBank đạt 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, được chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn hơn 2.300 tỷ đồng, hoàn thành 128% kế hoạch năm 2025, tiếp tục tạo lập các chỉ số hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính vững chắc. Đồng thời, ABBANK được NHNN chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng – đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực tài chính và phát triển bền vững.

ABBANK ghi nhận tăng trưởng tích cực về các chỉ số hiệu quả hoạt động và nền tảng tài chính vững chắc trong quý 3/2025. Ảnh: CTV

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/9/2025, hiệu quả hoạt động của ABBANK tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực so với đầu năm và cùng kỳ năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động đạt 5.274 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả đều được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,5%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn 33% - đến từ việc thu nhập hoạt động tăng đồng thời kiểm soát tốt chi phí. Lợi nhuận trước thuế của ABBANK theo đó đạt 2.301 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Về quy mô hoạt động, kết thúc quý III/2025, Huy động từ khách hàng của ABBANK đạt 143.401 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 124% kế hoạch 2025 - đảm bảo nguồn đầu vào cho tăng trưởng tín dụng vào cuối năm; Tổng tài sản của ABBANK cuối quý 3/2025 đạt 204.475 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; Dư nợ tín dụng đạt 116.381 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch 2025.

Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, mảng Ngân hàng số tiếp tục đóng vai trò động lực trong chiến lược phát triển số hóa của ABBANK nhằm mang lại trải nghiệm tài chính tối ưu, hiện đại, thuận tiện và an toàn cho khách hàng. Nền tảng Ngân hàng số thế hệ mới ABBANK được ra mắt trong năm 2025 đã giúp thu hút thêm khách hàng mới, tăng trải nghiệm sử dụng, tăng tương tác của khách hàng với ngân hàng hàng. Theo đó, số lượng giao dịch online của khách hàng cá nhân ghi nhận tăng trưởng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp giao dịch online thông qua nền tảng ABBANK Business cũng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 20% so với cùng kỳ 2024.