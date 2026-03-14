Giá vàng hôm nay ngày 14/1: Giá vàng trong nước lùi về vùng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 14/3 tiếp tục giảm tại nhiều thương hiệu lớn, kéo mặt bằng giá vàng miếng và vàng nhẫn lùi về quanh vùng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 14/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và SJC đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến ngày 14/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh giảm tương tự, hiện niêm yết ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 1,7 triệu đồng/lượng ởchiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó.

Cùng xu hướng, Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá vàng miếng xuống còn 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng; trong đó giá mua vào giảm 1,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 181,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 181,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 184,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 5.129,3 USD/ounce, giảm khoảng 60,7 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,2% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì ở vùng cao, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Giá vàng đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp khi liên tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh mốc 5.000 USD/ounce. Theo các nhà phân tích, áp lực đối với kim loại quý đến từ nhu cầu thanh khoản gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Christopher Vecchio - Trưởng bộ phận Chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, cho rằng việc vàng điều chỉnh giảm trong giai đoạn này là dễ hiểu khi nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ USD, tài sản có tính thanh khoản cao trong thời điểm thị trường biến động. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trở lại trên 4% cũng tạo thêm sức ép đối với giá vàng.

Dù rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn hiện hữu trước thềm cuộc họp chính sách của Fed, một số chuyên gia cho rằng vàng vẫn duy trì triển vọng tích cực trong dài hạn nhờ xu hướng chi tiêu thâm hụt gia tăng của các chính phủ và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mở rộng bảng cân đối kế toán.