Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.904 - 26.314 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.114 - 26.364 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.114 đồng 26.364 đồng Vietinbank 26.144 đồng 26.364 đồng BIDV 26.144 đồng 26.364 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.646 - 30.556 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.751 đồng 31.319 đồng Vietinbank 30.134 đồng 31.494 đồng BIDV 29.980 đồng 31.243 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 166 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.36 đồng 170.54 đồng Vietinbank 161.50 đồng 171 đồng BIDV 161.42 đồng 170.41 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 25/3/2026, giảm 142 đồng ở chiều mua và giảm 152 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.084 - 27.204 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,24%, hiện ở mức 99,18 điểm.

Đồng USD tăng giá vào thứ Ba khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đảo ngược một phần diễn biến lạc quan của ngày thứ Hai. Lầu Năm Góc có kế hoạch điều hàng nghìn binh lính tới khu vực, làm gia tăng hiện diện quân sự ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tìm cách nối lại đối thoại với Iran.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD tăng 0,3% so với Yên Nhật, lên 158,98 Yên.

Đồng EUR giảm 0,3%, xuống còn 1,1584 USD, sau khi tăng 0,4% trong phiên trước đó.

Đồng Bảng Anh giảm 0,5%, xuống còn 1,3383 USD, sau khi tăng gần 1% vào thứ Hai.

Trong bối cảnh yếu tố địa chính trị và giá năng lượng tiếp tục chi phối thị trường, nhà đầu tư hầu như không phản ứng với số liệu hoạt động kinh doanh của Mỹ, vốn giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng vào tháng 3 khi chiến sự làm gia tăng chi phí năng lượng và đầu vào khác, củng cố lo ngại rằng lạm phát có thể tăng tốc./.