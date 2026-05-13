Tài chính

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Phương

19:34 | 13/05/2026
Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp.
Tham mưu hoàn thiện pháp luật về chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn 1 năm thực hiện sắp xếp, hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hành chính và gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hỗ trợ các địa phương trong sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được bố trí kịp thời theo đúng mục tiêu, đối tượng.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tham mưu cho Bộ hoặc chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác, các cuộc hội thảo trực tuyến, các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức địa phương nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời ban hành các công điện, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã được tham mưu, hoàn thiện kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Bố trí kinh phí, kịp thời xử lý các kiến nghị của địa phương

Cơ sở vật chất, trụ sở, tài sản công được rà soát, sắp xếp, bàn giao đúng quy định. Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số được tập trung triển khai mạnh mẽ. Kinh phí hỗ trợ các địa phương trong sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được bố trí kịp thời theo đúng mục tiêu, đối tượng.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã rà soát, xử lý hơn 500 lượt kiến nghị của các địa phương, đảm bảo hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được vận hành thông suốt, không gián đoạn.

Bộ Tài chính sau hợp nhất đã hoàn thành sắp xếp, vận hành bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

Thông báo số 408/TB-BTC về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tại Hội nghị của Bộ Tài chính về sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp nêu rõ, để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/4/2026 về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, hợp nhất giữa các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 1/3/2025 và khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025, dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Tài chính sau hợp nhất đã hoàn thành thực hiện sắp xếp, vận hành bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương; đã tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương trong bối cảnh mới.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị rà soát, bổ sung vào báo cáo nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua, làm nổi bật 2 thời điểm là ngày 1/3 và 1/7/2025. Trên cơ sở đó, bổ sung nguyên nhân, bài học, cách làm hay, kinh nghiệm tốt dựa trên các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời kiến nghị các khó khăn, vướng mắc và giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Bộ Tài chính, giao Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ trong thời gian tới theo hướng đảm bảo ổn định đầu mối bên trong; tập trung rà soát, hoàn thiện lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và có kiến nghị phù hợp về biên chế của Bộ Tài chính, đặc biệt đối với các đơn vị tổ chức theo ngành dọc và các đơn vị có ý kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để vận hành hiệu quả bộ máy.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công

Về lĩnh vực quản lý tài sản công, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm giao Cục Quản lý công sản bổ sung kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện… Đồng thời, Cục Quản lý công sản bổ sung nội dung báo cáo đánh giá liên quan đến việc xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để.

Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu Bộ Tài chính để quản lý tài sản công nội ngành đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát tài sản công bảo đảm tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, không lãng phí tài sản được giao.

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc

Về việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, theo báo cáo của các cơ quan và địa phương, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng giao Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính - Kinh tế ngành phối hợp rà soát, bổ sung kiến nghị cấp có thẩm quyền để giải quyết các tồn tại.

Về việc chi ngân sách khi thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giao Vụ Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Cục Quản lý công sản cung cấp đầy đủ số liệu về việc chi ngân sách nhà nước phục vụ sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về khó khăn, vướng mắc của các địa phương, giao Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục theo dõi sát, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương để kịp thời trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát các quy định tại các nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được ban hành trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 1/3/2027 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội.
Hà Phương
Từ khóa:
chính quyền địa phương 2 cấp sắp xếp đơn vị hành chính sơ kết 1 năm bộ tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Tháo gỡ vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Chứng khoán ngày 13/5: Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm dầu khí, VN-Index thu hẹp đà giảm

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng "án binh bất động", lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, thu ngân sách ước đạt 44% dự toán, tăng 15,2%. Trong khi đó, chi ngân sách ước đạt 21,2% dự toán, tăng 11,6%.
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đồng chủ trì phiên họp hai Ủy ban Hợp tác.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Moody's nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho rằng, việc tổ chức Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực" mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho nền kinh tế, tạo niềm tin giúp doanh nghiệp nước ngoài tự tin hơn trong việc tiếp cận, mở rộng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mở ra cơ hội giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp trong nước khi huy động nguồn lực từ thị trường quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành Thuế trong giai đoạn 2026 - 2030, như tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt tối thiểu 20% GDP, bao quát các nguồn thu mới trong môi trường kinh doanh số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần “thu thuế phải thu được lòng dân”.
Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
SSI Research cảnh báo áp lực "đua" huy động vốn nếu áp trần CDR ngay

Chứng khoán phái sinh ngày 13/5: Chênh lệch âm thu hẹp, dòng tiền đổ về sôi động

Khối ngoại bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, bất ngờ gom mạnh MSB

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Lộ diện các ngân hàng chia cổ tức tiền mặt "khủng"

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

"Cơn gió ngược" của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

