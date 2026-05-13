Tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tham mưu hoàn thiện pháp luật về chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn 1 năm thực hiện sắp xếp, hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hành chính và gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tham mưu cho Bộ hoặc chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác, các cuộc hội thảo trực tuyến, các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức địa phương nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời ban hành các công điện, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã được tham mưu, hoàn thiện kịp thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Bố trí kinh phí, kịp thời xử lý các kiến nghị của địa phương

Cơ sở vật chất, trụ sở, tài sản công được rà soát, sắp xếp, bàn giao đúng quy định. Việc rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số được tập trung triển khai mạnh mẽ. Kinh phí hỗ trợ các địa phương trong sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được bố trí kịp thời theo đúng mục tiêu, đối tượng.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã rà soát, xử lý hơn 500 lượt kiến nghị của các địa phương, đảm bảo hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được vận hành thông suốt, không gián đoạn.

Bộ Tài chính sau hợp nhất đã hoàn thành sắp xếp, vận hành bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả

Thông báo số 408/TB-BTC về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm tại Hội nghị của Bộ Tài chính về sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp nêu rõ, để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/4/2026 về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, hợp nhất giữa các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 1/3/2025 và khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025, dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Tài chính sau hợp nhất đã hoàn thành thực hiện sắp xếp, vận hành bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương; đã tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương trong bối cảnh mới.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị rà soát, bổ sung vào báo cáo nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua, làm nổi bật 2 thời điểm là ngày 1/3 và 1/7/2025. Trên cơ sở đó, bổ sung nguyên nhân, bài học, cách làm hay, kinh nghiệm tốt dựa trên các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời kiến nghị các khó khăn, vướng mắc và giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Bộ Tài chính, giao Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ trong thời gian tới theo hướng đảm bảo ổn định đầu mối bên trong; tập trung rà soát, hoàn thiện lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và có kiến nghị phù hợp về biên chế của Bộ Tài chính, đặc biệt đối với các đơn vị tổ chức theo ngành dọc và các đơn vị có ý kiến của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để vận hành hiệu quả bộ máy.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công

Về lĩnh vực quản lý tài sản công, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm giao Cục Quản lý công sản bổ sung kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện… Đồng thời, Cục Quản lý công sản bổ sung nội dung báo cáo đánh giá liên quan đến việc xử lý bước 2 để đưa tài sản vào khai thác, xử lý triệt để.

Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu Bộ Tài chính để quản lý tài sản công nội ngành đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát tài sản công bảo đảm tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, không lãng phí tài sản được giao.

Tháo gỡ triệt để các vướng mắc

Về việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, theo báo cáo của các cơ quan và địa phương, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng giao Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính - Kinh tế ngành phối hợp rà soát, bổ sung kiến nghị cấp có thẩm quyền để giải quyết các tồn tại.

Về việc chi ngân sách khi thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giao Vụ Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Cục Quản lý công sản cung cấp đầy đủ số liệu về việc chi ngân sách nhà nước phục vụ sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về khó khăn, vướng mắc của các địa phương, giao Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục theo dõi sát, nắm tình hình khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương để kịp thời trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý.