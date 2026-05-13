Xã hội

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Nguyên Phương

16:34 | 13/05/2026
(TBTCO) - Ngày 13/5, gần 800 học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 2,3 triệu học sinh Thủ đô đã được tuyên dương tại lễ khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2025 - 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là “quốc sách hàng đầu”, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, thực chất giáo dục và đào tạo nhằm tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội không chỉ phải đi đầu về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, mà còn cần trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện Hà Nội có 2.954 trường học với hơn 2,3 triệu học sinh và 129.000 giáo viên, là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%.

Hà Nội cũng là địa phương tiên phong hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, dẫn đầu cả nước trong triển khai các chương trình quốc tế…

Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động số 05-CTr/TU, xác định giáo dục là một trong những khâu đột phá chiến lược của thành phố. Hà Nội đang tập trung đổi mới toàn diện từ quản trị, chương trình, phương pháp dạy học đến phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm hành lang pháp lý với nhiều cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Nhấn mạnh quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đang ưu tiên nguồn lực lớn cho lĩnh vực giáo dục thông qua việc quy hoạch hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại; dành quỹ đất thuận lợi để xây dựng trường học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến và xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng học sinh.

Năm học 2025 - 2026 tiếp tục ghi dấu nhiều thành tích nổi bật của học sinh Hà Nội trên các đấu trường quốc gia và quốc tế. Học sinh Thủ đô giành nhiều huy chương, giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế. Hà Nội cũng được lựa chọn đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn thế giới năm 2026, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của giáo dục Thủ đô.

Biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn các nhà giáo đã tận tâm, cống hiến vì sự nghiệp trồng người; đồng thời mong muốn học sinh Thủ đô tiếp tục nỗ lực học tập, sáng tạo và rèn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và đánh giá học sinh.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; tạo điều kiện để học sinh Hà Nội có cơ hội học tập, giao lưu trong môi trường giáo dục quốc tế. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành tích của học sinh trên các đấu trường quốc tế chính là thương hiệu và vị thế của giáo dục Thủ đô./.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Trong đó, UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho 11 học sinh đoạt giải quốc tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 115 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Giấy khen cho 50 học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
(TBTCO) - UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2026 trên địa bàn thành phố.
(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là "thước đo" phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(TBTCO) - Nhờ kích hoạt báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, nữ nạn nhân 25 tuổi đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, vượt cửa tử.
(TBTCO) - Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn sẽ tăng mức tiền thưởng lên 140.000 USD (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng) cho mỗi công trình đoạt giải, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
