Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là “quốc sách hàng đầu”, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, thực chất giáo dục và đào tạo nhằm tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, Hà Nội không chỉ phải đi đầu về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, mà còn cần trở thành trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện Hà Nội có 2.954 trường học với hơn 2,3 triệu học sinh và 129.000 giáo viên, là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80,6%. Hà Nội cũng là địa phương tiên phong hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, dẫn đầu cả nước trong triển khai các chương trình quốc tế…

Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động số 05-CTr/TU, xác định giáo dục là một trong những khâu đột phá chiến lược của thành phố. Hà Nội đang tập trung đổi mới toàn diện từ quản trị, chương trình, phương pháp dạy học đến phát triển đội ngũ giáo viên, đầu tư hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Cùng với đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm hành lang pháp lý với nhiều cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Nhấn mạnh quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đang ưu tiên nguồn lực lớn cho lĩnh vực giáo dục thông qua việc quy hoạch hệ thống trường lớp đồng bộ, hiện đại; dành quỹ đất thuận lợi để xây dựng trường học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến và xây dựng môi trường học tập an toàn, sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Bằng khen tặng học sinh.

Năm học 2025 - 2026 tiếp tục ghi dấu nhiều thành tích nổi bật của học sinh Hà Nội trên các đấu trường quốc gia và quốc tế. Học sinh Thủ đô giành nhiều huy chương, giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc tế. Hà Nội cũng được lựa chọn đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn thế giới năm 2026, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của giáo dục Thủ đô.

Biểu dương những nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời cảm ơn các nhà giáo đã tận tâm, cống hiến vì sự nghiệp trồng người; đồng thời mong muốn học sinh Thủ đô tiếp tục nỗ lực học tập, sáng tạo và rèn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và đánh giá học sinh.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài; tạo điều kiện để học sinh Hà Nội có cơ hội học tập, giao lưu trong môi trường giáo dục quốc tế. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành tích của học sinh trên các đấu trường quốc tế chính là thương hiệu và vị thế của giáo dục Thủ đô./.