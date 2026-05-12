Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Tiêu dùng nội địa khởi sắc

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng 3 và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 4 tháng đầu năm, quy mô thị trường đạt khoảng 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 6,3%.

Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chịu sức ép từ lạm phát, chi phí logistics và biến động địa chính trị. Kết quả này cho thấy, tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong cơ cấu chung, bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với doanh thu gần 1,94 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 76% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều nhóm hàng thiết yếu ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, xăng dầu tăng 17,4%, lương thực - thực phẩm tăng 11,6%, may mặc tăng gần 10%, vật phẩm văn hóa và giáo dục tăng hơn 9%. Những con số này phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân đang phục hồi đồng đều ở cả nhóm hàng thiết yếu lẫn các mặt hàng phục vụ đời sống, học tập và giải trí.

Tại nhiều địa phương, thị trường bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,8%; tiếp theo là Bắc Ninh tăng 11,5%, Cần Thơ tăng 10,4%, Hải Phòng tăng 10,3%...

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đã tạo cú hích lớn cho thị trường tiêu dùng. Lượng khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch tăng cao. Theo đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce, hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN ghi nhận doanh thu tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tiếp tục bứt tốc

Nếu bán lẻ hàng hóa là “trụ cột” của thị trường nội địa, thì dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đang nổi lên như động lực tăng trưởng mới trong năm 2026.

Theo Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng 4 tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, lĩnh vực này đạt khoảng 317,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Nhiều địa phương du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Đà Nẵng tăng 17,7%, Hải Phòng và Cần Thơ cùng tăng trên 14,5%. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh duy trì mức tăng khoảng 9 - 9,5%.

Sự tăng trưởng của lĩnh vực lưu trú và ăn uống phản ánh xu hướng người dân ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm, du lịch và ẩm thực ngoài gia đình. Đây cũng là tín hiệu cho thấy tâm lý tiêu dùng đã tích cực hơn sau giai đoạn thắt chặt chi tiêu trước đó.

Đáng chú ý, doanh thu du lịch lữ hành dù chỉ chiếm khoảng 1,3% tổng mức, nhưng đạt tốc độ tăng trưởng tới 12,1%, doanh thu ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Sự gia tăng mạnh lượng khách du lịch nội địa và quốc tế trong các kỳ nghỉ lễ, Tết đã tạo động lực đáng kể cho ngành lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm.

Theo các chuyên gia kinh tế, đà phục hồi của thị trường dịch vụ cho thấy, tiêu dùng trong nước đang chuyển dịch theo hướng chú trọng chất lượng sống, trải nghiệm và tiện ích, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu thiết yếu như trước.

Giữ ổn định thị trường để duy trì đà phục hồi sức mua

Theo TS Lê Quốc Phương - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), nhu cầu tiêu dùng tăng trong các dịp lễ, Tết cùng với lượng khách quốc tế phục hồi là những động lực quan trọng thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ trong 4 tháng đầu năm. Đồng thời, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu đã góp phần ổn định chi phí đầu vào, qua đó giữ mặt bằng giá hàng hóa trong nước không biến động quá mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, việc duy trì ổn định thị trường nội địa được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin tiêu dùng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường và kiểm soát giá cả, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu. Nhờ đó, áp lực truyền dẫn vào chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, tránh tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo, từ nay đến cuối năm, thị trường trong nước vẫn có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động giá năng lượng, chi phí vận tải quốc tế hay áp lực lạm phát nhập khẩu. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để có giải pháp điều hành kịp thời, vừa kiểm soát mặt bằng giá, vừa duy trì đà phục hồi của sức mua.