Thị trường

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Nguyên Phương

Nguyên Phương

07:23 | 12/05/2026
(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là “thước đo” phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
aa

Tiêu dùng nội địa khởi sắc

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng 3 và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 4 tháng đầu năm, quy mô thị trường đạt khoảng 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng đạt 6,3%.

Đây là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chịu sức ép từ lạm phát, chi phí logistics và biến động địa chính trị. Kết quả này cho thấy, tiêu dùng nội địa tiếp tục giữ vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong cơ cấu chung, bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với doanh thu gần 1,94 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 76% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm đạt khoảng 2.546,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều nhóm hàng thiết yếu ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, xăng dầu tăng 17,4%, lương thực - thực phẩm tăng 11,6%, may mặc tăng gần 10%, vật phẩm văn hóa và giáo dục tăng hơn 9%. Những con số này phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân đang phục hồi đồng đều ở cả nhóm hàng thiết yếu lẫn các mặt hàng phục vụ đời sống, học tập và giải trí.

Tại nhiều địa phương, thị trường bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,8%; tiếp theo là Bắc Ninh tăng 11,5%, Cần Thơ tăng 10,4%, Hải Phòng tăng 10,3%...

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đã tạo cú hích lớn cho thị trường tiêu dùng. Lượng khách đến các siêu thị, trung tâm thương mại tăng mạnh, kéo theo doanh thu và số lượng giao dịch tăng cao. Theo đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp WinCommerce, hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN ghi nhận doanh thu tăng 55% so với ngày thường và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tiếp tục bứt tốc

Nếu bán lẻ hàng hóa là “trụ cột” của thị trường nội địa, thì dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đang nổi lên như động lực tăng trưởng mới trong năm 2026.

Theo Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng 4 tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, lĩnh vực này đạt khoảng 317,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%. Nhiều địa phương du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Đà Nẵng tăng 17,7%, Hải Phòng và Cần Thơ cùng tăng trên 14,5%. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh duy trì mức tăng khoảng 9 - 9,5%.

Sự tăng trưởng của lĩnh vực lưu trú và ăn uống phản ánh xu hướng người dân ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm, du lịch và ẩm thực ngoài gia đình. Đây cũng là tín hiệu cho thấy tâm lý tiêu dùng đã tích cực hơn sau giai đoạn thắt chặt chi tiêu trước đó.

Đáng chú ý, doanh thu du lịch lữ hành dù chỉ chiếm khoảng 1,3% tổng mức, nhưng đạt tốc độ tăng trưởng tới 12,1%, doanh thu ước đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Sự gia tăng mạnh lượng khách du lịch nội địa và quốc tế trong các kỳ nghỉ lễ, Tết đã tạo động lực đáng kể cho ngành lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm.

Theo các chuyên gia kinh tế, đà phục hồi của thị trường dịch vụ cho thấy, tiêu dùng trong nước đang chuyển dịch theo hướng chú trọng chất lượng sống, trải nghiệm và tiện ích, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu thiết yếu như trước.

Giữ ổn định thị trường để duy trì đà phục hồi sức mua

Theo TS Lê Quốc Phương - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), nhu cầu tiêu dùng tăng trong các dịp lễ, Tết cùng với lượng khách quốc tế phục hồi là những động lực quan trọng thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ trong 4 tháng đầu năm. Đồng thời, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu đã góp phần ổn định chi phí đầu vào, qua đó giữ mặt bằng giá hàng hóa trong nước không biến động quá mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, việc duy trì ổn định thị trường nội địa được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin tiêu dùng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường và kiểm soát giá cả, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu. Nhờ đó, áp lực truyền dẫn vào chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, tránh tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo, từ nay đến cuối năm, thị trường trong nước vẫn có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động giá năng lượng, chi phí vận tải quốc tế hay áp lực lạm phát nhập khẩu. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước để có giải pháp điều hành kịp thời, vừa kiểm soát mặt bằng giá, vừa duy trì đà phục hồi của sức mua.

Nguyên Phương
Từ khóa:
bán lẻ sức mua nội địa tiêu dùng nội địa thị trường bán lẻ kinh tế

Bài liên quan

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Kinh tế nỗ lực vượt khó trong vòng xoáy biến động toàn cầu

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Giữa bất định toàn cầu, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn sáng

Dành cho bạn

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Đọc thêm

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (11/5) biến động trái chiều khi sàn Tokyo giảm nhẹ, trong khi sàn Thượng Hải và SGX tiếp tục tăng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung và giá dầu phục hồi. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (11/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg…
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm