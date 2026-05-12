Bất động sản

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Anh Minh

Anh Minh

07:19 | 12/05/2026
(TBTCO) - Sự xuất hiện của một loạt biến số lớn đang khiến Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được rà soát, cập nhật sớm để phù hợp với không gian phát triển và nhu cầu đầu tư mới.
aa

Cần thiết và cấp bách

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam, yêu cầu rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong công văn, Bộ Xây dựng cho biết, việc triển khai Quy hoạch hệ thống cảng hàng không đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố mới so với thời điểm được phê duyệt (các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường vận tải hàng không thời gian vừa qua; chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng mở rộng không gian phát triển kinh tế; kiến nghị của một số địa phương về bổ sung cảng hàng không mới...).

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc
Thi công mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, làm rõ các nội dung cần điều chỉnh.

Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam được giao nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các cảng hàng không đủ điều kiện, đồng thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những cảng hàng không chưa bảo đảm hiệu quả, tính khả thi.

“Việc rà soát, nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không là cần thiết và cấp bách; cần thực hiện sớm trong quý II/2026” - ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.

Theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 (Quy hoạch số 648), trong giai đoạn 2021 - 2030, hệ thống cảng hàng không toàn quốc có 31 cảng hàng không, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội; tầm nhìn đến năm 2050, số lượng cảng hàng không dự kiến tăng lên 34, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.

Quy hoạch số 648 cũng xác định 12 cảng hàng không, sân bay tiềm năng, phân bố tại các địa phương trên cả nước. Các sân bay này có thể được xem xét bổ sung vào quy hoạch khi đáp ứng đủ điều kiện, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, nguồn lực đầu tư và các tác động liên quan.

Trong vòng 3 năm thực hiện Quy hoạch số 648, Bộ Xây dựng đã 2 lần điều chỉnh quy hoạch để bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Loạt biến số mới

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 275,9 triệu lượt hành khách và 4,1 triệu tấn hàng hóa. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, sản lượng hành khách mới đạt 120,4 triệu lượt, tương đương khoảng 44% mục tiêu, cho thấy tiến độ thực hiện còn hạn chế.

Thực tế, mục tiêu tại một số cảng hàng không là khó khả thi. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đặt mục tiêu 5 triệu lượt hành khách/năm, nhưng năm 2025 mới đạt khoảng 78.000 lượt hành khách; Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đặt mục tiêu 25 triệu lượt hành khách/năm, song mới đạt 7,3 triệu lượt hành khách; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đặt mục tiêu 7 triệu lượt hành khách/năm, nhưng mới đạt khoảng 2 triệu lượt hành khách.

“Sau giai đoạn chịu tác động của đại dịch Covid-19, thị trường hàng không phục hồi chậm hơn dự báo, đặt ra yêu cầu cần rà soát, điều chỉnh các mục tiêu quy hoạch để bảo đảm tính khả thi” - ông Đào Xuân Hoạch - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và chiến lược phát triển của đất nước đã có sự điều chỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên. Những định hướng mới này đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ và quy mô phát triển kết cấu hạ tầng.

Cùng với đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cùng các nghị quyết liên quan đến cấp xã tại các địa phương, nhằm tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng quy mô kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Trên cơ sở đó, nhiều địa phương đã đề xuất quy hoạch, xây dựng mới một số cảng hàng không như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không Măng Đen, Cảng hàng không Vân Phong, Cảng hàng không Ninh Bình, Cảng hàng không Thổ Chu. Một số cảng hàng không hiện hữu cũng được đề xuất nâng cấp, mở rộng, như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Côn Đảo, Cảng hàng không Quảng Trị nhằm phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đáng chú ý, một số dự án như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết và đang triển khai đầu tư xây dựng, phục vụ các nhiệm vụ quốc gia quan trọng, như Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Hiện nay, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, gắn với các định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Cụ thể, Quy hoạch Vùng Thủ đô định hướng duy trì Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đạt công suất 100 triệu lượt hành khách/năm, đồng thời quy hoạch Cảng hàng không quốc tế thứ hai với công suất khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm. Tỉnh Hưng Yên cũng đang nghiên cứu đề xuất bổ sung quy hoạch một cảng hàng không mới trên địa bàn.

“Những yếu tố trên đang tác động đáng kể đến sơ đồ mạng cảng hàng không và thị phần của ngành hàng không trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia, có thể làm thay đổi nhu cầu vận tải, quy mô, công suất và vùng ảnh hưởng của các cảng hàng không so với thời điểm phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc năm 2023” - lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

(theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023)

Thời kỳ 2021 - 2030:

Hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục - nan, với 2 đầu mối chính tại khu vực Thủ đô Hà Nội và khu vực TP. Hồ Chí Minh, hình thành 31 cảng hàng không, gồm:

  • 14 cảng hàng không quốc tế: Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc.
  • 16 cảng hàng không quốc nội: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Thành Sơn, Biên Hòa (Thành Sơn và Biên Hòa được quy hoạch thành cảng hàng không khai thác lưỡng dụng).
  • Tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng.

Tầm nhìn đến năm 2050:

Hình thành 34 cảng hàng không, gồm:

  • 14 cảng hàng không quốc tế: Vân Đồn, Hải Phòng, Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc.
  • 20 cảng hàng không quốc nội: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Cao Bằng, Nà Sản, Cát Bi, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Biên Hòa, Thành Sơn và Cảng hàng không thứ 2 phía Đông Nam, Nam TP. Hà Nội.
Anh Minh
Từ khóa:
hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không sân bay toàn quốc quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không

Bài liên quan

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Điều chỉnh quy hoạch quốc gia mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Điều chỉnh quy hoạch quốc gia mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng

Dành cho bạn

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Đọc thêm

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm