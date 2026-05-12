Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng thế giới

Tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.750 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 150,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều tăng trong phiên đầu tuần tại Mỹ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng trở lại, kéo giá dầu đi lên và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát trước thềm loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong tuần này.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến lạm phát cùng kỳ vọng lãi suất tăng đã tạo thêm sức ép lên thị trường vàng. Trong khi đó, chi phí đầu vào leo thang, đặc biệt là giá năng lượng, tiếp tục ảnh hưởng tới biên lợi nhuận và triển vọng dòng tiền của các doanh nghiệp khai thác vàng.

Cùng thời điểm, thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ ghi nhận áp lực bán mạnh ngay đầu tuần, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 7. Giới đầu tư hiện gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí cân nhắc nâng lãi suất nếu giá dầu tiếp tục leo thang và gây áp lực lên lạm phát. Bên cạnh đó, chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang được thị trường theo dõi sát.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nới lỏng các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu vàng. Theo thông báo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Tổng cục Hải quan nước này, cơ chế “giấy phép đa mục đích” sẽ được mở rộng áp dụng cho hoạt động thương mại vàng từ ngày 1/6 nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động giao dịch.

Trong khi đó, thị trường vàng tại Ấn Độ chịu áp lực khi cổ phiếu nhiều doanh nghiệp bán lẻ trang sức giảm mạnh sau phát biểu của Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân hạn chế mua vàng trong vòng một năm nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối. Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 11/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm sâu tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 162,2 - 165,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162,2 - 165,1 triệu đồng/lượng./.