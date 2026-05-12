Bất động sản

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

06:33 | 12/05/2026
(TBTCO) - Một bài viết mới đây trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam đang bước vào một chương mới của phát triển đô thị, nơi văn hóa, kiến trúc, bản sắc thành phố và chuẩn mực quốc tế đang góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.
Những công trình mang hơi thở tương lai được xây dựng trên tọa độ lịch sử. Ảnh: Saigon Marina IFC

Theo Luxury Travel Magazine, Việt Nam đang bước vào một chương mới, nơi tăng trưởng kinh tế được tiếp nối bằng ngôn ngữ của đô thị, kiến trúc, di sản và những biểu tượng mang tầm quốc tế.

Từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, những tọa độ bất động sản hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes phát triển đang được nhìn nhận không chỉ như không gian sống cao cấp, mà còn là một phần trong cách Việt Nam kể câu chuyện về ký ức, chuẩn mực và khát vọng vươn tầm.

Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Mỗi quốc gia có những cách định danh khác nhau trên bản đồ thế giới. Có quốc gia là tài nguyên, công nghệ, tài chính. Có quốc gia là giáo dục, du lịch, ẩm thực hoặc những công trình mang tính biểu tượng.

Việt Nam từng kể cho thế giới một câu chuyện rất riêng về các cuộc chiến vệ quốc thần thánh trong suốt lịch sử hào hùng dân tộc. Bốn thập kỷ sau cột mốc Đổi mới, câu chuyện ấy đang được viết tiếp bằng những chương mới đáng tự hào: tăng trưởng kinh tế, hội nhập toàn cầu sâu rộng và khát vọng trở thành một mắt xích có ảnh hưởng trong chuỗi giá trị sản xuất và thương mại quốc tế.

Nhưng như Luxury Travel Magazine nhận định, một quốc gia phát triển không chỉ kể câu chuyện bằng những con số tăng trưởng. Dấu ấn của một nền kinh tế trưởng thành còn nằm ở những không gian sống mang tính biểu tượng – nơi kiến trúc, văn hóa và chuẩn mực sống cùng hội tụ. Đó là lúc bất động sản trở thành một phần của bản sắc đô thị hiện đại, xuất hiện như một phần của các biểu tượng quốc gia.

Các thành phố được thế giới ghi nhớ hiếm khi chỉ được định danh bằng tốc độ phát triển. Paris không tách rời khỏi những đại lộ và khách sạn trứ danh. New York được nhận diện qua đường chân trời. Singapore xây dựng hình ảnh bằng sự chính xác trong quy hoạch đô thị và tham vọng kiến trúc.

Việt Nam hôm nay, theo góc nhìn của Luxury Travel Magazine, cũng đang bước vào một giai đoạn tương tự: hình ảnh quốc gia ngày càng được định hình không chỉ bởi tăng trưởng kinh tế, mà còn bởi văn hóa, kiến trúc và bản sắc của các đô thị.

Luxury Travel Magazine nhận định: một viên ngọc, nếu chỉ gắn với ký ức, sẽ dần trở thành hoài niệm.

Từ tọa độ lịch sử đến những biểu tượng mới trong dòng chảy di sản

Tại Hà Nội – trái tim văn hoá của cả nước, những công trình kể câu chuyện Việt Nam hôm nay luôn được định hình từ những tọa độ danh giá nhất. Ngay liền kề Hồ Gươm, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi là sự giao thoa giữa dấu ấn ngàn năm văn hiến cùng dịch vụ huyền thoại của The Ritz-Carlton.

Ngược về phương Nam, TP. Hồ Chí Minh hiện diện như biểu tượng của tinh thần đổi mới và nhịp phát triển hiện đại. Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và đóng góp gần một phần tư GDP cả nứớc, thành phố giữ vai trò đầu tàu kinh tế phía Nam, dẫn đầu ở nhiều phương diện: từ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sức mua của thị trường tiêu dùng, năng lực hội nhập đến sức bật của khu vực kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, khi một đô thị đạt đến tầm vóc kinh tế lớn hơn, câu hỏi đặt ra không chỉ là thành phố đã tăng trưởng ra sao, mà là thành tựu ấy sẽ được nhận diện bằng những biểu tượng nào.

Hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes phát triển đang góp phần định hình một diện mạo Việt Nam mới - nơi chuẩn sống quốc tế được đặt vào những tọa độ giàu chiều sâu văn hóa.

Trong mạch phát triển ấy, Ba Son và Bến Thành nổi lên như hai tọa độ giàu ý nghĩa tại khu vực lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Một bên là vùng đất ven sông Sài Gòn, gắn với dấu ấn công nghiệp, hàng hải, kỹ nghệ và phong trào công nhân. Một bên là điểm hẹn nơi lõi trung tâm, gắn với giao thương, nhịp sống thị dân và ký ức Sài Gòn hơn một thế kỷ. Nếu Ba Son lưu giữ chiều sâu của lao động và kỹ nghệ, thì Bến Thành là biểu tượng của giao thương và đời sống.

Hai địa danh ấy cùng góp phần tạo nên hình hài của “Hòn ngọc Viễn Đông” – nền móng âm thầm nâng đỡ diện mạo hiện đại của thành phố hôm nay.

Để tiếp tục tỏa sáng, nó cần được gọt giũa bởi tầm nhìn thời đại. Trong bối cảnh đó, các dự án Hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes phát triển (International Branded Residences by Masterise Homes) có thể được nhìn như một lớp tiếp nối mới góp phần vào hành trình phát triển và định hình đời sống đô thị Việt Nam. Giá trị không chỉ nằm ở việc đưa các thương hiệu quốc tế vào Việt Nam, mà còn ở cách Masterise Homes đặt những công trình hàng hiệu vào các tọa độ có “địa tầng văn hóa” đặc biệt: Hồ Gươm, Ba Son hay sắp tới đây là Bến Thành.

Đây là những tọa độ mang lớp nghĩa của quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi vị trí được chuyển hóa thành biểu tượng và bất động sản thành di sản tương lai.

Grand Marina, Saigon hiện diện trên vùng đất lịch sử, nối dài ký ức Ba Son bằng một chuẩn sống quốc tế, nơi cư dân sống giữa lịch sử và tầm nhìn toàn cầu.

Kiêu hãnh hiện diện bên Hồ Gươm, bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, The Grand, Hanoi tiếp nối mạch “di sản kết nối di sản” giữa trái tim Thủ đô.

Tại đây, từng không gian sống được kiến tạo để tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của Hà Nội văn hiến, đồng thời hòa quyện cùng tinh thần dịch vụ huyền thoại từ The Ritz-Carlton, góp phần định danh vị thế của một tài sản có giá trị truyền đời.

Vì thế, giá trị của Grand Marina, Saigon không dừng ở lợi thế ven sông, mà còn nằm ở khả năng tiếp nối tinh thần Ba Son bằng một chuẩn sống quốc tế mới.

Tại lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh, dự án sắp ra mắt của nhà phát triển Masterise Homes đối diện chợ Bến Thành còn đứng trước một bài toán tinh tế hơn: làm thế nào để một kiến trúc mới không lấn át ký ức đô thị cũ mà góp phần tôn vinh.

Hơn cả một địa danh, Bến Thành là biểu tượng của Sài Gòn, là điểm hẹn của thương mại, du lịch, đời sống thị dân và ký ức cộng đồng.

Ngay tại khu vực Bến Thành, trung tâm TP. Hồ Chí Minh, một công trình biểu tượng sắp ra mắt.

Mỗi tọa độ mang một ngôn ngữ riêng, nhưng cùng gặp nhau ở hệ giá trị hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes kiến tạo. Giá trị ấy không chỉ nằm ở việc đưa chuẩn mực quốc tế vào từng không gian sống, mà còn ở cách những chuẩn mực đó được đặt đúng vào các vùng đất có nền tảng văn hóa, tiềm năng phát triển dài hạn và khả năng trở thành biểu tượng trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ở phần kết, Luxury Travel Magazine cũng nhấn mạnh Việt Nam không còn chỉ định nghĩa mình bằng tăng trưởng công nghiệp hay năng lực xuất khẩu, mà đang bắt đầu định hình bản sắc đô thị thông qua kiến trúc, bảo tồn di sản, trải nghiệm dịch vụ cao cấp và những điểm đến có khả năng được nhận diện toàn cầu./.

Từ góc nhìn đó, những tọa độ hàng hiệu quốc tế do Masterise Homes phát triển đang góp phần định hình cách TP. Hồ Chí Minh bước vào bản đồ các đô thị toàn cầu: bằng ký ức được tôn trọng, bằng chuẩn mực được nâng tầm và bằng những công trình mang hơi thở tương lai được xây dựng trên tọa độ lịch sử.
Kỳ Phương
Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
