Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá cà phê hôm nay vẫn duy trì ở mức trên 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê đảo chiều giảm

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 400 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 87.300 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg, xuống còn 87.100 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 500 đồng/kg, lùi về mức 86.500 đồng/kg.

Dù điều chỉnh giảm, giới thương mại cho rằng, giá cà phê nội địa vẫn đang được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp và tâm lý găm hàng của nhiều nông dân cũng như doanh nghiệp xuất khẩu.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 18 USD/tấn, tương đương 0,52%, xuống còn 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 19 USD/tấn, còn 3.302 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,9 US cent/pound, tương đương 0,33%, lên mức 274,15 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,15 US cent/pound, đạt 266,3 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 10/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ. Giá tiêu tại các vùng trọng điểm vẫn neo ở mức cao, dao động từ 140.000 - 144.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy giá tiêu hôm nay chưa xuất hiện biến động mới. Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) hiện vẫn là hai khu vực có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 144.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) duy trì mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai giao dịch quanh 142.000 đồng/kg. Gia Lai vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất với khoảng 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì ở mức 6.955 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.100 USD/tấn, tiêu đen Malaysia giữ ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với tiêu xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.164 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.