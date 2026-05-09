Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh trên phạm vi cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở hầu hết địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vươn lên mức cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng cùng đạt 67.000 đồng/kg.

Các địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg trong phiên hôm nay.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa đạt 67.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng lên mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai lên mức 71.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước. TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh tăng lên 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Tháp tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng mạnh trên phạm vi cả nước. Việc Đồng Nai chạm mốc 71.000 đồng/kg cùng đà tăng lan rộng tại miền Bắc và miền Trung cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi tích cực, với kỳ vọng mặt bằng giá cao sẽ tiếp tục được duy trì trong ngắn hạn./.