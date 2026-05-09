Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

06:32 | 09/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (9/5) đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi mặt bằng giá tại nhiều tỉnh, thành được nâng lên thêm 1.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh trên phạm vi cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở hầu hết địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vươn lên mức cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng cùng đạt 67.000 đồng/kg.

Các địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg trong phiên hôm nay.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa đạt 67.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng lên mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai lên mức 71.000 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước. TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh tăng lên 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Tháp tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Cần Thơ giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng mạnh trên phạm vi cả nước. Việc Đồng Nai chạm mốc 71.000 đồng/kg cùng đà tăng lan rộng tại miền Bắc và miền Trung cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi tích cực, với kỳ vọng mặt bằng giá cao sẽ tiếp tục được duy trì trong ngắn hạn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: "Tấm vé thông hành" để nông, lâm sản Việt vào EU

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch lên tầm cao mới

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung tại Tây Phi tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá ca cao, đưa mặt hàng này nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 8 liên tiếp.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/5) ghi nhận đà tăng không ngừng nghỉ sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và dòng tiền quay lại kim loại quý.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,7%; nhập khẩu tăng 28,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD.
Giá cao su thế giới hôm nay (8/5) tiếp đà khởi sắc. Theo đó, giá cao su tại Trung Quốc và Singapore tăng mạnh, trong khi tại Nhật Bản và Thái Lan đi ngang. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá lúa hôm nay (8/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi đó, giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 200 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều so với đầu tuần.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục dịch chuyển bởi biến động địa chính trị và xu hướng tiêu dùng mới, thị trường Halal đang nổi lên như một “mỏ vàng” cho ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ USD là áp lực chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và tư duy quản trị doanh nghiệp.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

