Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

06:25 | 07/05/2026
Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc hôm nay (7/5) tăng, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục đi ngang. Thị trường nhìn chung vẫn duy trì mặt bằng giá cao, với miền Nam là khu vực có mức giá cao nhất.
Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc hôm nay tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương. Cụ thể, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Lai Châu cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hưng Yên và Thái Nguyên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Các địa phương Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La tiếp tục đi ngang ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Đồng Nai vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước, giữ mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ cục bộ tại miền Bắc, trong khi các khu vực còn lại duy trì ổn định. Đồng Nai tiếp tục giữ mốc cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Ngày 7/5: Giá cao su thế giới ở trạng thái "tăng trong thận trọng"

Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Ngày 7/5: Giá gạo xuất khẩu biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó rủi ro thương mại từ Báo cáo Đặc biệt 301 về sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/5) đồng loạt đi lên nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

