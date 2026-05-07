Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương. Cụ thể, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Lai Châu cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hưng Yên và Thái Nguyên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Các địa phương Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La tiếp tục đi ngang ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng. Đồng Nai vẫn là địa phương có giá cao nhất cả nước, giữ mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ cục bộ tại miền Bắc, trong khi các khu vực còn lại duy trì ổn định. Đồng Nai tiếp tục giữ mốc cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg./.