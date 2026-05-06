Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

21:24 | 06/05/2026
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
Việt Nam – Sri Lanka hợp tác, trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Thắt chặt tình hữu nghị, mở ra cơ hội hợp tác mới với Sri Lanka

Tính bổ trợ cao trong thương mại song phương

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Về hợp tác đầu tư: Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam (vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án và 40,7 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 95%% tổng vốn đầu tư đăng ký) tại 7/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, song quy mô còn khiêm tốn.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 258,85 triệu USD, tăng 20% so với 2024.

Số liệu mới nhất cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka đạt 49,4 triệu USD giảm 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm 33,7 triệu USD.

Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka không có biến động lớn về nhóm ngành, nhưng có sự thay đổi về tỷ trọng do suy giảm kim ngạch ở một số mặt hàng chủ lực: kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may đạt 9,9 triệu USD, giảm 14,5%; xơ, sợi dệt các loại đạt 6,2 triệu USD giảm 28,9%; cao su đạt 6,1 triệu USD giảm 3,1%; thủy sản đạt khoảng 208,8 nghìn USD, tăng mạnh 81,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam nhìn chung ở mức thấp, chủ yếu tập trung vào nguyên liệu phục vụ sản xuất và một số nông sản đặc thù.

Thị trường Sri Lanka nhập khẩu cao su từ thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo Cục Xuất nhập khẩu, một trong những điểm đáng chú ý trong quan hệ thương mại song phương là tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế. Việt Nam có năng lực cung ứng gạo ổn định (thứ 3 thế giới) và hàng công nghiệp, trong khi Sri Lanka có nhu cầu lớn về máy móc và nguyên liệu thủy sản. Sự khác biệt này tạo nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác theo hướng cùng có lợi.

Bên cạnh đó, cam kết chính trị giữa hai nước đang được củng cố. Lãnh đạo Việt Nam và Sri Lanka đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới. Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chế tạo máy vào tháng 5/2025 được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Ngoài ra, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo kỹ thuật thiết kế giày dép và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản cho Sri Lanka.

Tháo gỡ “rào cản”, biến tiềm năng thành hiện thực

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, vẫn còn nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ. Trước hết là rào cản thuế quan khi mức thuế tối huệ quốc (MFN) giữa hai nước còn tương đối cao, gây rào cản cho tiếp cận thị trường. Cùng với đó, chi phí logistics đang là điểm nghẽn lớn khi chưa có đường bay thẳng giữa hai nước, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí tăng cao, gây trở ngại cho thương mại và du lịch.

Cùng với đó, các rào cản kỹ thuật như quy định về cấp phép nhập khẩu và kiểm dịch đối với hơn 400 mặt hàng của Sri Lanka vẫn còn phức tạp, cần được minh bạch hóa thông tin. Điều này gây khó khăn không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường.

Trước thực tế đó, nhiều giải pháp đã được Cục Xuất nhập khẩu đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Một trong những hướng đi quan trọng là nghiên cứu khung khổ pháp lý mới như xem xét tính khả thi của một một hiệp định hợp tác thương mại song phương, qua đó tạo ra các ưu đãi sâu hơn so với mức MFN hiện tại. Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là số hóa quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và tiến tới cơ chế tự chứng nhận xuất xứ.

Sri Lanka đánh giá cao chất lượng và sản lượng phân bón của Việt Nam. Ảnh: TL

Việc tăng cường kết nối cũng được xem là yếu tố then chốt. Bộ Công thương kiến nghị tăng cường kết nối thông qua việc nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa Colombo - Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh, qua đó không chỉ thúc đẩy thương mại mà còn mở rộng hợp tác du lịch và đầu tư. Bên cạnh đó, việc tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, sẽ góp phần kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ở góc độ đầu tư, Sri Lanka đang có nhu cầu phát triển các khu công nghệ và khu công nghiệp chuyên ngành. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia theo mô hình đối tác công - tư, tận dụng lợi thế về kinh nghiệm và chi phí cạnh tranh.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, để thâm nhập hiệu quả thị trường Sri Lanka, phía Bộ Công thương cho rằng việc nghiên cứu kỹ thị trường là yêu cầu tiên quyết. Dù quy mô không lớn, nhưng Sri Lanka có nhu cầu rõ ràng đối với một số mặt hàng như dệt may, cao su, thực phẩm. Doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược phù hợp, tập trung vào các phân khúc có lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa cần tối ưu hóa chi phí logistics thông qua việc lựa chọn tuyến vận chuyển hợp lý và hợp tác chặt chẽ với đối tác nhập khẩu để giảm chi phí trung gian. Doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ các quy định về nhập khẩu, kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường sở tại. Ngoài ra, tận dụng thị trường ngách; xây dựng quan hệ đối tác; quản trị rủi ro và tham gia hội chợ, kết nối doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cũng đánh giá, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka còn nhiều dư địa phát triển. Dù kim ngạch hai chiều hiện mới đạt hơn 200 triệu USD, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng khi Sri Lanka ổn định và tăng tốc phát triển, đây sẽ là thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam./.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5/2026.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là “đòn bẩy” quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/5) đồng loạt đi lên nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Giá heo hơi hôm nay (6/5) biến động trái chiều. Theo đó, giá heo tại miền Bắc tăng, ngược lại miền Nam giảm cục bộ; Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước ở mức 70.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.546,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Giá cà phê trong nước hôm nay (6/5) gần như không biến động khi sàn London tạm nghỉ lễ, khiến giá tham chiếu thiếu động lực điều chỉnh. Trong khi đó, giá tiêu ổn định là chủ đạo, xen lẫn điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương.
Giá cao su thế giới hôm nay (6/5) diễn biến trái chiều. Theo đó, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom duy trì đi ngang, trong khi sàn SHFE đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và giá dầu tăng.
Giá lúa gạo hôm nay (6/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, trong khi hoạt động mua bán diễn ra trầm lắng do nguồn cung không còn dồi dào. Một số mặt hàng lúa tươi nhích giá, nhưng mặt bằng chung vẫn ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ ở nhiều mức khác nhau, do áp lực cạnh tranh từ các quốc gia cung ứng lớn.
