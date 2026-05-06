Bất động sản

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hà Phương

18:09 | 06/05/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
Còn khoảng 43 triệu thửa đất chưa được xây dựng dữ liệu

Tại cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ vào sáng 6/5 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm triển khai Chỉ thị, cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Trong đó, số thửa đất đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa; có 23,5 triệu thửa đất đã đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; còn 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng, cần phải bổ sung thông tin, đối soát và xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư. Số thửa đất chưa được xây dựng dữ liệu là khoảng 43,2 triệu thửa.

Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg, các địa phương đã xử lý được khoảng 500.000 thửa đất “đúng, đủ, sạch, sống”, nâng tổng số thửa đất đạt tiêu chí này lên trên 24 triệu thửa. 34/34 tỉnh, thành phố đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về Bộ Nông nghiệp và Môi trường với khối lượng khoảng 62,4 triệu thửa đất.

Hiện còn khoảng 38,4 triệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục làm sạch, trong đó có khoảng 20 triệu thửa đất cần đối khớp, xác thực lại chủ sử dụng đất. Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 - 8 triệu ha; lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất.

Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/2/2026.

Trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản trong năm 2026 việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước; đồng thời đưa dữ liệu vào khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và quản lý nhà nước, bảo đảm cập nhật theo thời gian thực.

Không lùi thời gian triển khai

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng tiến độ triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg vẫn còn chậm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, “không lùi thời gian triển khai” và yêu cầu từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, với yêu cầu phải “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu mở “chiến dịch ngày đêm” để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6/2026.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III/2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin.

Đặc biệt, các dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm không để chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026./.

Hà Phương
Từ khóa:
cơ sở dữ liệu đất đai chỉ thị 05/ct-ttg Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoàn thành trong năm 2026

