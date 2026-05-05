Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Sơn Thuận

17:11 | 05/05/2026
(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha) và đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha). Đây là đô thị động lực nên tỉnh Gia Lai sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước.
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn, quy hoạch khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị, nông thôn và các khu chức năng theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp trên; làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển không gian, quản lý đầu tư xây dựng; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với 6 quy hoạch chuyển tiếp từ năm 2025 do điều chỉnh tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài cùng với trong nước thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (diện tích 119.080 ha).

Các quy hoạch này gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Bắc Dự án Mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort (4,87 ha) và Phân khu 2,3 - Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép (7,83 ha) tại phường Quy Nhơn Nam; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại khu vực Bồng Sơn (440 ha) và khu vực Diêu Trì.

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya (6.300 ha) và điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Hrung và phường Diên Hồng (136 ha)

Đồng thời, Sở Xây dựng thực hiện 13 quy hoạch mới (đã xác định cụ thể) trong năm 2026.

Đáng chú ý là Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha) kinh phí khoảng 20 tỷ đồng và Quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha) khoảng 18 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

UBND tỉnh Gia Lai xác định 2 quy hoạch này là “đô thị động lực của tỉnh, cần thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước”.

Một số quy hoạch khác cũng được thực hiện như Quy hoạch phân khu khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf số 1 tại xã la Hrung (188,66 ha) hoàn thành trong quý II/2026; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển, tỉnh Gia Lai (3.100 ha) trong quý III/2026.

Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn (42.090 ha), Quy hoạch chung đô thị An Khê (13.050 ha); Khu thể thao kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch La Vuông tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (640ha) đều hoàn thành trong quý IV/2026…

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thực hiện, điều chỉnh 18 quy hoạch chung, phân khu, chi tiết, phần lớn liên quan đến các khu công nghiệp.

Một số quy hoạch quan trọng như Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh (Phân khu 1) Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong quý I/2026.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội và điều chỉnh các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các Phân khu 3,4,5 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội hoàn thành trong quý II/2026.

Quy hoạch 1/500 Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) và Khu công nghiệp Hòa Hội mở rộng giai đoạn 2; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đăk Đoa, Khu công nghiệp Canh Vinh, Khu công nghiệp Tây Nam Pleiku; điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trà Đa và triển khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chư Sê…/.

(TBTCO) - Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.
(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
(TBTCO) - Roadshow ngày 29/4 tại Đà Nẵng, kết hợp chuỗi livestream và hoạt động xuyên lễ tại văn phòng bán hàng đã đưa Đảo Ngọc trở thành tâm điểm thị trường. Phân khu thuộc Vinhomes Hải Vân Bay thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp nhờ định vị chuẩn sống "quiet luxury" trong một vịnh biển biệt lập hiếm hoi của Đà Nẵng.
(TBTCO) - Sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược và vị trí giao lộ di sản đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho khu trung tâm Nam Đà Nẵng, đón làn sóng cư dân đổ về và gia tăng cơ hội đầu tư địa ốc.
(TBTCO) - Sáng 29/4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn. Đây là một trong những công trình trọng điểm được triển khai nhân dịp này.
(TBTCO) - Tây Bắc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ khi hạ tầng chiến lược và dòng vốn quốc tế đồng loạt hội tụ. Trong bối cảnh đó, Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay) nổi lên như một bến đỗ lý tưởng dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu - những người tìm kiếm không gian sống đẳng cấp khi đổ về Đà Nẵng.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Mặc dù lãi suất cho vay đã hạ nhiệt sau thời gian tăng cao, song sự thất thường ấy đã tác động vào tâm lý khách hàng, gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường bất động sản và đe dọa trực tiếp nỗ lực tăng trưởng 2 con số. Trong bối cảnh đó, chính sách giữ trần lãi suất cực thấp trong 5 năm của Vinhomes được đánh giá là pha phá vây ngoạn mục cho thị trường bất động sản.
