Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn, quy hoạch khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị, nông thôn và các khu chức năng theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp trên; làm cơ sở cho công tác quản lý phát triển không gian, quản lý đầu tư xây dựng; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với 6 quy hoạch chuyển tiếp từ năm 2025 do điều chỉnh tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài cùng với trong nước thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (diện tích 119.080 ha).

Các quy hoạch này gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía Bắc Dự án Mở rộng Khu du lịch Casa Marina Resort (4,87 ha) và Phân khu 2,3 - Khu du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép (7,83 ha) tại phường Quy Nhơn Nam; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 vùng phụ cận ga đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại khu vực Bồng Sơn (440 ha) và khu vực Diêu Trì.

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya (6.300 ha) và điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái xã Ia Hrung và phường Diên Hồng (136 ha)

Đồng thời, Sở Xây dựng thực hiện 13 quy hoạch mới (đã xác định cụ thể) trong năm 2026.

Đáng chú ý là Quy hoạch chung đô thị Quy Nhơn mở rộng (119.080 ha) kinh phí khoảng 20 tỷ đồng và Quy hoạch chung đô thị Pleiku mở rộng (126.300 ha) khoảng 18 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

UBND tỉnh Gia Lai xác định 2 quy hoạch này là “đô thị động lực của tỉnh, cần thuê đơn vị tư vấn nước ngoài phối hợp với tư vấn trong nước”.

Một số quy hoạch khác cũng được thực hiện như Quy hoạch phân khu khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf số 1 tại xã la Hrung (188,66 ha) hoàn thành trong quý II/2026; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển, tỉnh Gia Lai (3.100 ha) trong quý III/2026.

Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn (42.090 ha), Quy hoạch chung đô thị An Khê (13.050 ha); Khu thể thao kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch La Vuông tại phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (640ha) đều hoàn thành trong quý IV/2026…

Trong khi đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai thực hiện, điều chỉnh 18 quy hoạch chung, phân khu, chi tiết, phần lớn liên quan đến các khu công nghiệp.

Một số quy hoạch quan trọng như Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cửa khẩu Lệ Thanh (Phân khu 1) Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong quý I/2026.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội và điều chỉnh các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các Phân khu 3,4,5 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội hoàn thành trong quý II/2026.

Quy hoạch 1/500 Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) và Khu công nghiệp Hòa Hội mở rộng giai đoạn 2; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đăk Đoa, Khu công nghiệp Canh Vinh, Khu công nghiệp Tây Nam Pleiku; điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trà Đa và triển khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chư Sê…/.