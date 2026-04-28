Đối thoại

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Hồng Quyên

06:26 | 28/04/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
aa

PV: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về diễn biến tổng thể của thị trường bất động sản Việt Nam trong quý I/2026, đặc biệt về thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư?

Bà Nguyễn Lê Dung

Bà Nguyễn Lê Dung: Thị trường bước vào năm 2026 trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cùng với kế hoạch đầu tư công quy mô lớn giai đoạn 2026 - 2030. Trong khi khu vực sản xuất công nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực, tiêu dùng nội địa vẫn còn tương đối trầm lắng, ảnh hưởng nhất định đến tâm lý thị trường.

Điểm đáng chú ý là việc triển khai khung giá đất mới theo hướng tiệm cận thị trường. Đây là bước tiến quan trọng giúp xóa bỏ cơ chế “hai mức giá”, đồng thời thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách này cũng làm gia tăng nghĩa vụ tài chính ban đầu đối với chủ đầu tư.

Về thanh khoản, thị trường đang trong quá trình điều chỉnh theo hướng lành mạnh, dù diễn ra chậm. Dòng tiền đầu cơ đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều chu kỳ tăng nóng.

Trong quý I/2026, giá đất nền tại Hà Nội giảm khoảng 4%, nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh giảm khoảng 2%. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ vẫn duy trì mặt bằng giá cao do chịu áp lực từ chi phí đầu vào và chi phí tài chính. Hiện khoảng 85% nguồn cung mới tại hai đô thị lớn có giá trên 80 triệu đồng/m2, dẫn đến sự lệch pha kéo dài giữa cung và cầu.

PV: Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tín dụng và chính sách pháp lý đang tác động ra sao đến thị trường trong năm 2026?

Bà Nguyễn Lê Dung: Năm 2026 có thể xem là giai đoạn cân bằng giữa rủi ro và cơ hội, với ba yếu tố chính định hình thị trường.

Thứ nhất là lãi suất. Áp lực tăng vẫn hiện hữu do tác động từ tỷ giá và lạm phát. Dự báo lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng có thể tăng lên khoảng 6,5%. Đáng lưu ý, các gói vay ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, sau đó lãi suất có thể tăng lên 11% - 14%, khiến người mua nhà trở nên thận trọng hơn.

Thứ hai là điều kiện tín dụng. Chính sách điều hành thận trọng của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là nguyên tắc “lằn ranh đỏ”, đang góp phần kiểm soát dòng vốn vào bất động sản. Tín dụng bất động sản không được phép tăng nhanh hơn tốc độ chung, qua đó hạn chế các hoạt động đầu cơ.

Đồng thời, sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn cũng tạo áp lực lên hệ thống ngân hàng. Điều này buộc các chủ đầu tư phải dựa nhiều hơn vào vốn tự có và nâng cao tính minh bạch tài chính.

Thứ ba là yếu tố pháp lý. Việc áp dụng khung giá đất mới làm tăng chi phí đền bù, và phần nào sẽ được phản ánh vào giá bán. Tuy nhiên, cải cách hành chính và quy hoạch lại đơn vị hành chính cũng mở ra cơ hội phát triển các dự án quy mô lớn, đa chức năng trong tương lai.

Phân khúc căn hộ vẫn duy trì mặt bằng giá cao do chịu áp lực từ chi phí đầu vào và chi phí tài chính. Ảnh: Đức Thanh

PV: Trong bối cảnh đó, xu hướng phát triển của thị trường đang diễn ra theo hướng nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Lê Dung: Một xu hướng rõ nét hiện nay là sự dịch chuyển nguồn cung ra các khu vực ngoài trung tâm, hay còn gọi là “giãn dân có định hướng”.

Chi phí gia tăng cùng với việc đầu tư hạ tầng mạnh mẽ đang thúc đẩy các dự án phát triển tại các đô thị vệ tinh như Đông Anh, Bình Chánh...

Đây là những khu vực có mức giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp với nhu cầu ở thực.

Sự dịch chuyển này đang hình thành cấu trúc giá phân tầng rõ rệt, với chênh lệch từ 30% - 50% giữa khu vực trung tâm và vùng ven. Trong khi đó, giá bất động sản cao cấp tại khu vực trung tâm đã đạt mức rất cao, khiến nhiều người mua buộc phải tìm kiếm cơ hội ở các khu vực xa hơn.

PV: Thưa bà, trước những biến động này, doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức nên lựa chọn chiến lược như thế nào để thích ứng?

Bà Nguyễn Lê Dung: Đối với các chủ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức, điều quan trọng nhất là quay trở lại với nhu cầu thực của thị trường. Hiện nay, nguồn cung đang dư thừa ở phân khúc cao cấp, trong khi phân khúc nhà ở giá phải chăng và nhà ở xã hội lại thiếu hụt.

Do đó, việc chuyển hướng sang các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực không chỉ giúp cải thiện thanh khoản, mà còn đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tái cơ cấu danh mục đầu tư, tăng tỷ trọng các tài sản thương mại cốt lõi như văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ những phân khúc có khả năng tạo dòng tiền ổn định và đóng vai trò “phòng thủ” trước biến động thị trường.

Ngoài ra, bối cảnh hiện nay cũng mở ra cơ hội M&A cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, khi nhiều doanh nghiệp gặp áp lực phải tái cấu trúc. Đây là cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh thực hiện M&A, thâu tóm quỹ đất sạch, vị trí tốt hoặc dự án gặp khó khăn với mức giá hấp dẫn, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

PV: Còn đối với nhà đầu tư cá nhân, bà có khuyến nghị gì?

Bà Nguyễn Lê Dung: Với nhà đầu tư cá nhân, chiến lược “lướt sóng” không còn phù hợp trong giai đoạn này. Thay vào đó, nên chuyển sang tích lũy tài sản dài hạn, ưu tiên các sản phẩm có thể tạo dòng tiền ổn định.

Dù lợi suất cho thuê hiện chỉ ở mức 3% - 5%, nhưng nếu kết hợp với tiềm năng tăng giá trong dài hạn, đây vẫn là kênh đầu tư an toàn trước lạm phát.

Đồng thời, nhà đầu tư cần đặc biệt chú trọng yếu tố pháp lý. Trong bối cảnh thị trường đang “thanh lọc”, rủi ro lớn nhất nằm ở các dự án thiếu minh bạch hoặc chậm tiến độ. Do đó, nên ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín và tiến độ triển khai tốt.

PV: Xin cảm ơn bà!

Nguồn cung cũng có xu hướng mở rộng ra các khu vực vùng ven Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, trong quý I/2026, toàn thị trường ghi nhận khoảng 52.000 sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại mở bán; trong đó, nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung tiếp tục dịch chuyển từ trạng thái tập trung sang xu hướng đa cực, phân bổ đồng đều hơn giữa các vùng miền.

Khu vực miền Trung nổi lên như một điểm sáng khi chiếm tới 26% nguồn cung nhà ở mới, nhờ lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và định hướng phát triển đô thị. Nguồn cung cũng có xu hướng mở rộng ra các khu vực vùng ven và đô thị mới, gắn với các dự án quy mô lớn, mô hình phát triển theo định hướng giao thông (TOD), đáp ứng tiêu chuẩn xanh, bền vững, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới cho thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phục hồi về nguồn cung, thị trường vẫn đối mặt với tình trạng giá neo ở mức cao do áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt là chi phí đất đai, tài chính và nguyên vật liệu. Trong cơ cấu sản phẩm, căn hộ chung cư tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, lên tới 67% tổng nguồn cung mở bán mới.

Dù vậy, việc nguồn cung dự kiến tăng mạnh đang từng bước gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường, tạo thêm lựa chọn cho người mua. Trong cơ cấu căn hộ chung cư thương mại mở bán mới, phân khúc căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 20%, giảm 20 điểm phần trăm so với quý IV/2025. Ngược lại, cơ cấu nguồn cung đang dịch chuyển trở lại các phân khúc có mức giá dễ tiếp cận hơn.
Hồng Quyên
Từ khóa:
giá bất động sản thị trường bất động sản năm 2026 bất động sản bà Nguyễn Lê Dung

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Trưởng nhóm Nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, để cải thiện hệ số sử dụng vốn (ICOR), cần tái cơ cấu đầu tư công theo hướng có trọng tâm, tránh dàn trải, đồng thời bảo đảm cân đối vĩ mô. Đầu tư công phải đóng vai trò “vốn mồi” để cùng khu vực tư nhân kéo giảm ICOR, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chuyển dịch tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
(TBTCO) - Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP là một bước cụ thể để thể chế hóa chỉ đạo của Đảng về nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy phân cấp và trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả quản lý nợ công. Đây là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Hoàng Hải khi trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.
(TBTCO) - TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu nhấn mạnh, việc sớm thành lập sàn vàng quốc gia giúp minh bạch thị trường, thu hẹp chênh lệch giá vàng về mức hợp lý và khai thông nguồn lực vàng trong dân. Tuy nhiên, lộ trình triển khai vẫn đối mặt nhiều thách thức, trong đó có vấn đề cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng và cân đối nguồn ngoại tệ.
(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: “Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?”, gây “đảo chiều” chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
(TBTCO) - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn doanh nghiệp lớn vào ngày 21 - 24/4/2026 được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và đầu tư chất lượng cao. Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) đã có những chia sẻ với Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm sự kiện này.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

