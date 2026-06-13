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Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định

06:48 | 13/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (13/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm Việt Nam giảm nhẹ. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm giảm 5 USD/tấn dao động trong khoảng 485 - 495 USD/tấn.
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Ngày 13/6: Giá gạo thơm xuất khẩu giảm, trong nước ổn định
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm Việt Nam hôm nay giảm nhẹ. Ảnh: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.880 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 7.900 đồng/kg. Hiện tấm thơm giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 7.750 - 7.850 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán lúa Hè Thu yếu. Tại Cần Thơ, mua bán vẫn khá cầm chừng, thương lái chờ ngày cắt mới mua, giá vững. Tại An Giang, nguồn lúa Hè Thu chào bán lượng ít, bạn hàng mua chậm. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu đã chào bán nhiều nơi, giao dịch mua mới chậm, giá tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 509 - 513 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm giảm 5 USD/tấn dao động trong khoảng 485 - 495 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 343 - 347 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo 5% tấm Tại Thái Lan tăng 2 USD/ tấn dao động 462 - 466 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 415 - 419 USD/tấn. Giá gạo cùng loại của Pakistan cũng tăng 3 USD/tấn, lên mức 389 - 393 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm tăng 1 USD/ tấn dao động ở mức 343 - 347 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 278 - 282 USD/tấn.

Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá gạo thế giới sẽ tiếp tục giữ xu hướng ổn định ở mức cao hoặc tăng nhẹ. Nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường châu Á và châu Phi vẫn duy trì ở mức cao, tạo lực đỡ quan trọng cho giá gạo xuất khẩu trong thời gian tới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gạo đồng bằng sông cửu long

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