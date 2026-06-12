Thị trường

Ngày 12/6: Giá cao su thế giới giảm do nhu cầu yếu

06:16 | 12/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (12/6) đồng loạt đi xuống do chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu và kỳ vọng nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng từ các nước sản xuất lớn. Trong nước, giá mủ cao su tiếp tục ổn định nhờ hoạt động thu mua của các doanh nghiệp lớn chưa có sự điều chỉnh đáng kể.
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Ngày 12/6: Giá cao su thế giới giảm do nhu cầu yếu
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt đi xuống do chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ theo mùa suy yếu.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 1,06% (185 Nhân dân tệ) xuống còn 17.325 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) giảm 1,17% (4,8 Yên) xuống còn 407 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giữ ở mức 100,89 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 222,3 US cent/kg, giảm 1,6% so với phiên trước.

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ yếu và nguồn cung có thể tăng trong thời gian tới.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 11 giảm 7,6 Yên, tương đương 1,79%, xuống còn 416,4 Yên/kg (khoảng 2,60 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 250 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, xuống 17.330 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.558 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 270 Nhân dân tệ, tương đương 2,01%, xuống còn 13.140 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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