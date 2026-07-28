Lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai tăng vọt, vượt 2.290 tỷ đồng sau 6 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II đạt 1.923,1 tỷ đồng, giảm 17,4% so với mức 2.327,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán giảm chậm hơn tốc độ sụt giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp giảm 26,5%, còn 652,1 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 58,1 tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh lên 560,4 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 286,4 tỷ đồng của quý II/2025. Đáng chú ý, chi phí lãi vay lên tới 563,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 217,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2026 của Hoàng Anh Gia Lai. Nguồn: BCTC.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng được tiết giảm xuống còn 65,4 tỷ đồng, giảm 39,4%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 66%, lên 71,2 tỷ đồng. Hoạt động khác ghi nhận lỗ gần 5 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 26,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý II, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.129 tỷ đồng, tăng hơn 125% so với cùng kỳ. Sau khi ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 7,7 tỷ đồng và khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 116,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 994,9 tỷ đồng, tăng 101,8%, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt 131,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 785 đồng, tăng từ mức 389 đồng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.707,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.277,9 tỷ đồng, giảm 12,0%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 6 tháng đạt 164,2 tỷ đồng, tăng so với mức 135,7 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh lên 1.137 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức 1.145 tỷ đồng, cao hơn nhiều so cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng giảm xuống còn 149,1 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 115,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.291,7 tỷ đồng, gấp khoảng 2,7 lần mức 859 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.298,7 tỷ đồng, tăng 161,3%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.120,5 tỷ đồng, tăng 154,4%, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông không kiểm soát đạt 178,2 tỷ đồng. EPS lũy kế 6 tháng đạt 1.673 đồng, cao hơn đáng kể so với mức 658 đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai đạt 28.265,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 8.486,5 tỷ đồng, tăng 3,3%, còn tài sản dài hạn đạt 19.779,1 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Cơ cấu tài sản cho thấy, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 679,5 tỷ đồng lên 1.243,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 2.101,3 tỷ đồng lên 2.401,8 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng từ 207,1 tỷ đồng lên 222,6 tỷ đồng, còn tài sản sinh học ngắn hạn tăng từ 485,2 tỷ đồng lên 599,1 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 8.878,7 tỷ đồng, tăng gần 406 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 8.438,7 tỷ đồng lên 9.786,2 tỷ đồng; tài sản sinh học dài hạn tăng lên 143,6 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm xuống còn 395,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại ngày 30/6/2026 là 10.921,8 tỷ đồng, giảm 10,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 10.119,4 tỷ đồng xuống 7.187,5 tỷ đồng. Ngược lại, nợ dài hạn tăng từ 2.079,6 tỷ đồng lên 3.734,4 tỷ đồng.

Đến cuối quý II, vốn chủ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai đạt 17.343,8 tỷ đồng, tăng 22,3% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.392,7 tỷ đồng lên 3.775,5 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 12.674,7 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá hối đoái được cải thiện từ âm 1.263,6 tỷ đồng lên âm 1.069,6 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG kết phiên ngày 28/8 với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, giảm 7,6% so với đầu tháng. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của Hoàng Anh Gia Lai hiện đạt 17.743 tỷ đồng./.