Thuế - Hải quan

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?

Xuân Thu

Xuân Thu

14:52 | 28/07/2026
(TBTCO) - Năng lượng sạch là định hướng phát triển bền vững, được Nhà nước khuyến khích bằng nhiều chính sách thiết thực, trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm vững các quy định để thụ hưởng chính sách đầy đủ và kịp thời.
aa

Điều kiện để thụ hưởng ưu đãi thuế

Để hiểu rõ bản chất, doanh nghiệp cần nhìn nhận cụ thể các tiêu chuẩn chung mang tính cốt lõi mà pháp luật thuế hiện hành quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư. Về cơ bản, có hai điều kiện nền tảng áp dụng cho các dự án đầu tư vào kinh doanh.

Thứ nhất, điều kiện về “dự án đầu tư mới”. Cụ thể, quy định từ Thông tư số 96/2015/TT-BTC đến các văn bản hiện nay đều quy định rõ, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ dành riêng cho các dự án đầu tư mới độc lập. Điều này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi thuế thông qua việc chia tách, sáp nhập, đổi tên hoặc tái cấu trúc tài sản từ một cơ sở kinh doanh sẵn có.

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà. Ảnh: Đức Thanh

Đối với các dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới, nếu có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không nằm trong Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì không cần có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 và khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư hoàn toàn được quyền tự xác định điều kiện ưu đãi dựa trên quy mô thực tế để kê khai trực tiếp với cơ quan thuế. Tuy vậy, trường hợp này cần có “Báo cáo thực hiện dự án đầu tư” (nếu thuộc trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư).

Thứ hai, điều kiện về hạch toán kế toán. Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện hạch toán riêng biệt doanh thu và chi phí hợp lý của hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi.

Trong trường hợp có những khoản doanh thu hoặc chi phí dùng chung (chi phí quản lý, văn phòng...) không thể bóc tách riêng rẽ, pháp luật cũng mở ra một lối đi linh hoạt. Theo đó, khoản chi phí/doanh thu đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí của hoạt động ưu đãi trên tổng doanh thu hoặc chi phí của toàn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh khung pháp lý chung, điện mặt trời mái nhà còn chịu sự điều chỉnh của các luật chuyên ngành.

Thứ nhất, về tính chất ngành nghề. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, sản xuất năng lượng sạch được ưu tiên áp dụng chính sách thuế tốt nhất.

Thứ hai, về tính thực tế của dự án. Dự án bắt buộc phải hoàn thành đầu tư, nghiệm thu kỹ thuật đấu nối với lưới điện quốc gia và được xác lập bằng Hợp đồng mua bán điện chính thức với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị thành viên. Đây là căn cứ chứng minh dự án có hoạt động sản xuất thực tế.

Thứ ba, vấn đề “Giấy phép hoạt động điện lực”. Khoản 1 Điều 34 Luật Điện lực quy định, doanh nghiệp phát điện phải có giấy phép. Tuy nhiên, đối với dự án điện mặt trời mái nhà công suất dưới 1 MWp, pháp luật đã quy định rõ diện miễn trừ hoàn toàn.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư số 36/2018/BCT của Bộ Công thương quy định rõ các trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực gồm: phát điện để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; phát điện có công suất lắp đặt dưới 1 MW (hoặc 1 MWp đối với nhà máy lắp đặt tại một địa điểm và một điểm đấu nối) để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Khung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện chung và đặc thù nêu trên sẽ được áp dụng khung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Thời gian này được tính liên tục kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp không quá 4 năm, tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế từ dự án.

Giảm 50% số thuế phải nộp không quá 9 năm tiếp theo, áp dụng ngay sau khi thời gian miễn thuế kết thúc.

Đây là ưu đãi lớn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư ban đầu, tái đầu tư vào công nghệ, phát triển thị trường điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cẩm nang xây dựng hồ sơ an toàn cho doanh nghiệp

Để được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi và chính sách ưu đãi một cách an toàn và bền vững, các doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần chủ động thiết lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ một cách chặt chẽ, khoa học.

Thứ nhất, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cần có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó bắt buộc phải hiển thị rõ mã ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511).

Khi được hưởng chính sách ưu đãi trên, các doanh nghiệp năng lượng sạch sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia. Việc còn lại là sự chủ động, nghiêm túc từ phía doanh nghiệp trong việc hoàn thiện hồ sơ để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính mình.

Thứ hai, hồ sơ của dự án, gồm: hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất/mái nhà; Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) hoặc Đề xuất dự án đầu tư, các tài liệu theo quy định. Các tài liệu cần chứng minh được đây là một dự án đầu tư mới hoàn toàn, độc lập, không liên quan đến các hình thức chia tách hay sáp nhập tài sản từ cơ sở cũ.

Thứ ba, hồ sơ kỹ thuật, gồm: văn bản chấp thuận đấu nối của cơ quan điện lực địa phương; bản sao biên bản chốt chỉ số công tơ điện và nghiệm thu kỹ thuật đấu nối được ký kết giữa doanh nghiệp và ngành điện lực. Lưu ý, trong biên bản bắt buộc phải xác định rõ nội dung công suất hệ thống dưới 1 MW.

Thứ tư, hồ sơ thương mại, gồm: bản sao Hợp đồng mua bán điện hệ thống điện mặt trời mái nhà được ký kết chính thức với EVN hoặc đơn vị thành viên.

Thứ năm, hồ sơ quản lý tài sản, gồm: biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng giữa doanh nghiệp và đơn vị thầu thi công lắp đặt.

Thứ sáu, hồ sơ kế toán, gồm: hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ thu chi, hóa đơn được bóc tách riêng biệt hoàn toàn cho những khoản doanh thu và chi phí của dự án ưu đãi theo đúng chuẩn mực kế toán./.

Xuân Thu
Từ khóa:
doanh nghiệp điện mặt trời ưu đãi thuế thu nhập hệ thống điện mặt trời dự án đầu tư mới giấy phép hoạt động điện lực hồ sơ pháp lý doanh nghiệp khung ưu đãi thuế

Bài liên quan

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Đọc thêm

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1934/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

(TBTCO) - Cục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội vừa ký kết Quy chế phối hợp về trao đổi thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hỗ trợ kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi.
Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

(TBTCO) - Thực tiễn quản lý thuế những tháng đầu năm 2026 cho thấy, các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình kê khai. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Lê Thị Chinh - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) khẳng định, quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa, không để việc chuyển đổi trở thành áp lực hay gánh nặng đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với trọng tâm là trao đổi thông tin, triển khai kiểm soát chung và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.
Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ sẽ tăng cường quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu ngân sách; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ người nộp thuế.
Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan và các đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công với cách mạng và chăm lo các gia đình chính sách trên cả nước.
Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

(TBTCO) - Tính đến ngày 14/7/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thu ngân sách nhà nước đạt 728,91 tỷ đồng, hoàn thành hơn 73% dự toán pháp lệnh. Dù nguồn thu từ dầu không còn phát sinh, đơn vị vẫn duy trì đà tăng thu nhờ nguồn thu ổn định từ than nhập khẩu phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Sau hơn một tháng thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), mô hình thông quan tập trung đã mang lại kết quả tích cực. Từ nền tảng này, Cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn ngành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?

Muốn hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cần nắm vững quy định gì?

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn mới về kế toán cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính quy định phân cấp thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành nhiều lĩnh vực

Bộ Tài chính và WB định hình danh mục vay vốn giai đoạn mới, hướng tới hiệu quả và sức lan tỏa

Bộ Tài chính và WB định hình danh mục vay vốn giai đoạn mới, hướng tới hiệu quả và sức lan tỏa

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Nhận diện đầy đủ các xu hướng mới của ngành Kế toán, Kiểm toán trong kỷ nguyên số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Điều chỉnh mức đặt cọc đấu giá đất để ngăn chặn tình trạng nâng giá, bỏ cọc

Điều chỉnh mức đặt cọc đấu giá đất để ngăn chặn tình trạng nâng giá, bỏ cọc

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công