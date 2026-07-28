Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Đoàn đại biểu Cục Hải quan Việt Nam do Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18, tổ chức tại Trung Quốc.

Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn (thứ 7 từ phải sang) tham dự hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị do lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan Việt Nam) và Cục Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) đồng chủ trì.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại kể từ sau Hội nghị lần thứ 17; đồng thời trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm nhằm triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Điểm nhấn của hội nghị là việc hai bên thống nhất tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động trong Chiến dịch “Con rồng Mê Kông”; đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hai cơ quan hải quan cũng thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tiền chất; buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm; chất nổ dân dụng, hàng hóa lưỡng dụng, thuốc lá, cũng như các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai bên tiếp tục xác định trao đổi thông tin là nội dung hợp tác trọng tâm; tăng cường phối hợp giữa các cụm hải quan biên giới, triển khai các chiến dịch kiểm soát chung đối với một số nhóm hàng trọng điểm. Đồng thời, hai bên rà soát, cập nhật và thống nhất danh sách đầu mối liên lạc đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát từ cấp trung ương đến địa phương.

Theo đánh giá của hai bên, Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu lần thứ 18 diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và tin cậy, hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả giữa cơ quan hải quan hai nước, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.