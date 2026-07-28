Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Song Linh

Song Linh

[email protected]
06:18 | 28/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, với trọng tâm là trao đổi thông tin, triển khai kiểm soát chung và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia.
aa
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan Việt Nam - Trung Quốc: Thiết lập “luồng xanh nông sản”, ưu tiên thông quan nhanh Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy thương mại nông sản hai nước

Nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Đoàn đại biểu Cục Hải quan Việt Nam do Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18, tổ chức tại Trung Quốc.

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc thống nhất giải pháp chống buôn lậu xuyên biên giới
Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn (thứ 7 từ phải sang) tham dự hội nghị. Ảnh: CHQ

Hội nghị do lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan Việt Nam) và Cục Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) đồng chủ trì.

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác trong công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại kể từ sau Hội nghị lần thứ 17; đồng thời trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm nhằm triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026.

Điểm nhấn của hội nghị là việc hai bên thống nhất tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động trong Chiến dịch “Con rồng Mê Kông”; đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hai cơ quan hải quan cũng thống nhất tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tiền chất; buôn bán động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý, hiếm; chất nổ dân dụng, hàng hóa lưỡng dụng, thuốc lá, cũng như các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai bên tiếp tục xác định trao đổi thông tin là nội dung hợp tác trọng tâm; tăng cường phối hợp giữa các cụm hải quan biên giới, triển khai các chiến dịch kiểm soát chung đối với một số nhóm hàng trọng điểm. Đồng thời, hai bên rà soát, cập nhật và thống nhất danh sách đầu mối liên lạc đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát từ cấp trung ương đến địa phương.

Theo đánh giá của hai bên, Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu lần thứ 18 diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và tin cậy, hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả giữa cơ quan hải quan hai nước, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc hội nghị, Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thống nhất, Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan việt nam tổng cục hải quan trung quốc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại đấu tranh tội phạm

Bài liên quan

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới

Hải quan hợp tác với Alibaba trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Dành cho bạn

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thu hồi lô sản phẩm xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro không đạt chất lượng

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

Thuế TP. Cần Thơ tăng cường quản lý thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

ABIC hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng, hưởng lợi từ lãi suất tiền gửi tăng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Đọc thêm

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan và các đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công với cách mạng và chăm lo các gia đình chính sách trên cả nước.
Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

(TBTCO) - Tính đến ngày 14/7/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thu ngân sách nhà nước đạt 728,91 tỷ đồng, hoàn thành hơn 73% dự toán pháp lệnh. Dù nguồn thu từ dầu không còn phát sinh, đơn vị vẫn duy trì đà tăng thu nhờ nguồn thu ổn định từ than nhập khẩu phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

"Chạy đà" mở rộng mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Sau hơn một tháng thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng), mô hình thông quan tập trung đã mang lại kết quả tích cực. Từ nền tảng này, Cục Hải quan đang khẩn trương xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn ngành.
Hải quan khu vực I truy thu hơn 80,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan khu vực I truy thu hơn 80,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

(TBTCO) - Công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực I từ đầu năm 2026 đến nay tập trung vào các chuyên đề rủi ro, dấu hiệu vi phạm và đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, qua đó tăng thu ngân sách nhà nước hơn 80,9 tỷ đồng.
Gỡ vướng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan

Gỡ vướng kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện thông quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 37/2026/NĐ-CP. Theo đó, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ quản lý chuyên ngành nhưng chưa ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và rủi ro cao sẽ được cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục như hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường.
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5131/CT-CS hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng.
Ưu đãi thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ lớn nhanh

Ưu đãi thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ lớn nhanh

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, nhiều chính sách ưu đãi thuế được ban hành thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh có thêm nguồn lực để lớn nhanh và phát triển bền vững.
Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

Thuế TP. Hải Phòng làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh

(TBTCO) - Thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hải Phòng đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch, ban hành chương trình hành động, triển khai chi tiết, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị trực thuộc. Đồng thời, phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan công an để rà soát, xác định địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Ngày 25/7: Giá hồ tiêu đồng loạt tăng, cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 25/7: Vàng thế giới tăng nhẹ, vàng trong nước tiếp đà giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (25/7): USD nối dài chuỗi tăng, thị trường chờ quyết định lãi suất các ngân hàng trung ương

Ngày 27/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 27/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần