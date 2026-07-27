Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận hoàn thành hơn 73% dự toán thu ngân sách năm 2026

Theo thông tin từ Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận, tính đến ngày 14/7/2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 728,91 tỷ đồng, hoàn thành 73,37% chỉ tiêu pháp lệnh (980 tỷ đồng) và 71,46% chỉ tiêu phấn đấu (1.020 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2025, số thu tăng 20,21%.

Trong kỳ từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, số thu ngân sách đạt 97,565 tỷ đồng, tăng 71,38% so với kỳ trước. Trong cơ cấu thu, thuế giá trị gia tăng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,246 tỷ đồng, tiếp đến là thuế xuất khẩu 9,354 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 4,8 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 1,138 tỷ đồng và các khoản thu khác.

Theo đơn vị, nguồn thu ngân sách năm nay chịu ảnh hưởng khi nguồn thu từ dầu không phát sinh do biến động địa chính trị trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn thu từ than nhập khẩu vẫn được duy trì ổn định nhờ doanh nghiệp thực hiện đúng kế hoạch nhập khẩu than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận ước thu ngân sách đến hết tháng 7/2026 đạt khoảng 789 tỷ đồng, chủ yếu từ mặt hàng than.

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục diễn ra ổn định. Trong kỳ, đơn vị tiếp nhận 1.532 tờ khai hải quan, gồm 743 tờ khai xuất khẩu và 789 tờ khai nhập khẩu, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 143 triệu USD, trong đó xuất khẩu 62 triệu USD, nhập khẩu 81 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/7/2026, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận đã làm thủ tục cho 9.849 tờ khai, với tổng kim ngạch 853 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hải sản, sản phẩm dệt may, da giày và khoáng sản; trong khi hàng nhập khẩu tập trung vào hải sản, hóa chất, nguyên phụ liệu dệt may, da giày và than đá.

Đại diện Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận cho biết, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, nên số lượng tờ khai và kim ngạch phụ thuộc vào đơn hàng từng tháng. Vì vậy, mức tăng giảm trong kỳ không đáng kể và vẫn nằm trong xu hướng ổn định.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp định kỳ hằng năm nhằm lắng nghe ý kiến, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đồng thời vận động doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn.

Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thường xuyên trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các vướng mắc phát sinh. Ảnh: Lạc Nguyên

Về quản lý rủi ro, trong kỳ, có 81,53% tờ khai được phân luồng xanh, 17,17% phân luồng vàng và 1,3% phân luồng đỏ. So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ luồng vàng tăng, trong khi luồng xanh và luồng đỏ đều giảm. Đại diện đơn vị cho biết, việc phân luồng được duy trì theo đúng chỉ đạo của Chi cục Hải quan khu vực XIII.

Trong công tác quản lý, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận tiếp tục duy trì giám sát hải quan tự động tại cảng quốc tế Vĩnh Tân và cảng chuyên dùng nhập khẩu than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Trong kỳ, đơn vị sử dụng seal định vị điện tử để giám sát 41 lượt hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan, nâng lũy kế từ đầu năm lên 52 lượt.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong các tháng cuối năm, Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thuế, kiểm soát chặt việc khai báo về mã số, trị giá, thuế suất nhằm chống thất thu ngân sách. Đồng thời, đơn vị duy trì cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh và tăng cường kiểm tra, giám sát tại cảng quốc tế Vĩnh Tân cùng các cảng chuyên dùng trên địa bàn./.