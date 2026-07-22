Đà tăng của các mặt hàng chủ lực góp phần tăng thu tại Hải quan khu vực XIII

Không chỉ duy trì hoạt động thông quan thông suốt, Chi cục Hải quan khu vực XIII còn ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất nhập khẩu khi nhiều nhóm hàng chủ lực tăng trưởng, góp phần tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Tính từ đầu năm đến ngày 14/7/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII thu ngân sách nhà nước 2.819,34 tỷ đồng, đạt 89,99% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 70,48% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 55,16%, tương ứng tăng hơn 1.002 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, kết quả này được hỗ trợ từ nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu chủ lực. Nguồn thu vẫn tập trung vào các mặt hàng như than đá, xăng dầu nhập khẩu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu, đường nhập khẩu và khoáng sản xuất khẩu.

Trong đó, xăng dầu nhập khẩu tiếp tục là một trong những mặt hàng đóng góp đáng kể cho ngân sách khi số thu đạt 262,25 tỷ đồng, tăng 240,95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu từ máy móc, thiết bị đạt 902,87 tỷ đồng, tăng 665 tỷ đồng, chủ yếu nhờ máy móc phục vụ dự án luyện nhôm của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân với số thu 536,32 tỷ đồng. Mặt hàng than đá nhập khẩu cũng mang lại 1.180,9 tỷ đồng, tăng 50,24 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến xuất nhập khẩu trong kỳ cũng cho thấy sự chuyển động ở nhiều nhóm hàng. Ở chiều xuất khẩu, hóa chất đạt 46,09 triệu USD, tăng 76% so với tháng trước; thủy sản đạt 74,03 triệu USD, tăng 5,4%. Đáng chú ý, nhóm phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 84,77 triệu USD, tăng 3.697%, chủ yếu do Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam phát sinh kim ngạch xuất khẩu 83,53 triệu USD trong tháng.

Ở chiều nhập khẩu, than đá đạt 105,89 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng trước, nhờ Công ty TNHH Điện lực Vân Phong tăng nhập khẩu và Tổng Công ty Đông Bắc phát sinh kim ngạch. Trong khi đó, máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 40,39 triệu USD, giảm 31%; mặt hàng xăng đạt 59,74 triệu USD, giảm 16,2% do Petrolimex giảm lượng nhập khẩu.

Cán bộ Hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn quản lý. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục duy trì các giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Từ đầu năm đến ngày 14/7/2026, đơn vị đã tiếp nhận 41.967 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.794,14 triệu USD.

Ngoài ra, hoạt động thông quan cũng được thực hiện thông suốt, không phát sinh hồ sơ tồn đọng hoặc giải quyết chậm. Trong kỳ, Chi cục cũng tổ chức Hội nghị Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần thứ I năm 2026 và đưa vào sử dụng 130 seal định vị điện tử, trong đó đã sử dụng 49 lượt để phục vụ công tác giám sát hàng hóa chịu sự giám sát hải quan./.