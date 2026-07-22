Chứng khoán

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:31 | 22/07/2026
(TBTCO) - Ngày 22/7/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị về cảnh báo, hướng dẫn bảo đảm an ninh mạng đối với các đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán.
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Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách về an ninh mạng và các thành viên thị trường chứng khoán cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nguy cơ tấn công mạng đối với hệ thống thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời trao đổi về cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin phục vụ cảnh báo sớm, phát hiện, điều phối, hỗ trợ xử lý sự cố an ninh mạng theo quy định pháp luật.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng cho biết, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu phát triển TTCK ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cùng giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, thông tin trên TTCK. Trong đó bao gồm việc chú trọng đầu tư để đảm bảo an ninh, an toàn thị trường, an toàn thông tin, dữ liệu ngành Chứng khoán.

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng nhấn mạnh, ngành Chứng khoán là một trong các ngành ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến trong các hoạt động, từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, đến giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ, công bố thông tin và trong quản lý, giám sát. Do vậy, việc đảm bảo an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của ngành có vai trò quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, phù hợp với chính sách của Nhà nước về an ninh mạng.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng A05 cho biết, với vai trò là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, A05 luôn sẵn sàng phối hợp với UBCKNN và các đơn vị trong ngành Chứng khoán.

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn
Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SSC

Đại tá Nguyễn Hồng Quân đánh giá, TTCK đang tiếp tục mở rộng về quy mô, đồng thời ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, thông tin và khả năng kết nối giữa các hệ thống. “Hoạt động quản lý, giám sát và giao dịch trên thị trường cũng chủ yếu được thực hiện trong môi trường số. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư” - Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của A05 đã trình bày các chuyên đề về Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (năm 2025); phương thức, thủ đoạn tấn công mạng, dấu hiệu nhận biết và các vụ việc điển hình; các yếu tố pháp lý, quản trị, vận hành trong bảo đảm an ninh mạng và hệ thống giám sát an ninh mạng.

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: SSC

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của Ban Công nghệ và Chuyển đổi số (UBCKNN) cùng đại diện một số công ty chứng khoán, tập trung chia sẻ thực tiễn triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng tại đơn vị; những khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh mạng, giám sát an toàn hệ thống thông tin, cảnh báo và ứng phó sự cố; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực chứng khoán.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành Chứng khoán đang được đẩy mạnh, các nguy cơ tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán cũng ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Do đó, UBCKNN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với thị trường chứng khoán.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo UBCKNN đề nghị các thành viên thị trường tiếp tục cải thiện các giải pháp an ninh mạng như nâng cấp hệ thống, rà soát quy trình, quy chế, đảm bảo kịch bản ứng phó, đào tạo nhân viên và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong phổ biến, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư về bảo đảm thông tin và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán vận hành an toàn, ổn định và bền vững./.

Tấn Minh
Từ khóa:
an ninh mạng thị trường chứng khoán bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao hệ thống thông tin

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