Thuế - Hải quan

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:31 | 22/07/2026
(TBTCO) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hải quan tại Việt Nam, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Hải quan và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Chương trình sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 23/7/2026.
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Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường đối thoại, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc - một trong những nhóm nhà đầu tư nước ngoài có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thông qua chương trình, cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan mong muốn lắng nghe đầy đủ, trực tiếp các phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế tổ chức giải đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Doanh nghiệp có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn để gửi câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, chính sách hải quan và các thủ tục hành chính có liên quan.

Trong thời gian diễn ra chương trình, doanh nghiệp có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn để gửi câu hỏi liên quan đến chính sách thuế, chính sách hải quan và các thủ tục hành chính có liên quan.

Các chuyên gia, báo cáo viên của Cục Thuế, Cục Hải quan cùng các đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp tiếp nhận, phân loại, nghiên cứu và đăng tải nội dung trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế.

Chương trình sẽ được tổ chức từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 23/7/2026.

Hình thức tham gia: Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế. Địa chỉ truy cập: www.gdt.gov.vn.

Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp quan tâm như: hoàn thuế giá trị gia tăng; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính thuế; quản lý tuân thủ; các quy định mới về chính sách thuế; thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu; doanh nghiệp chế xuất; miễn thuế nhập khẩu; cũng như các quy định mới trong lĩnh vực hải quan và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn thực hiện chính sách.

Các câu hỏi sẽ được Ban Tổ chức phân loại theo từng nhóm lĩnh vực để chuyển đến đơn vị chuyên môn nghiên cứu, trả lời. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền và có đầy đủ căn cứ pháp lý, cơ quan chức năng sẽ giải đáp trực tiếp trong chương trình. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Kết quả chương trình sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Thuế và Cục Hải quan tổng hợp những nhóm vấn đề lớn, hoàn thiện nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian tới./.

Văn Tuấn
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