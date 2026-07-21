Cuu thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1896/QĐ-BTC (ngày 17/7/2026) về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới về thuế, hải quan. Ảnh: CHQ

Theo Quyết định, có 8 thủ tục hành chính được công bố, gồm 2 thủ tục hành chính mới và 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, lĩnh vực quản lý thuế có 1 thủ tục hành chính mới, 6 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; lĩnh vực hải quan có 1 thủ tục hành chính mới.

Điểm đáng chú ý là thủ tục hành chính mới về tiêu hủy hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, biên lai giấy và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn giấy). Thủ tục này được ban hành để thực hiện các quy định của Nghị định số 254/2026/NĐ-CP và Thông tư số 91/2026/TT-BTC, tạo cơ sở cho việc chuyển đổi hoàn toàn sang hóa đơn, chứng từ điện tử.

Theo quy định, kể từ khi Nghị định số 254/2026/NĐ-CP có hiệu lực, hóa đơn đặt in của cơ quan thuế hết giá trị sử dụng. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh còn tồn hóa đơn đặt in chưa sử dụng phải thực hiện tiêu hủy theo quy định. Đối với biên lai giấy theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, các đơn vị được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2026; từ ngày 1/1/2027, toàn bộ biên lai giấy chưa sử dụng phải được tiêu hủy và chuyển sang áp dụng biên lai điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu.

Sau khi thực hiện tiêu hủy, tổ chức, đơn vị phải gửi Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn, biên lai giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, đồng thời lưu hồ sơ theo quy định. Thủ tục được thực hiện trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng định danh quốc gia.

Bên cạnh thủ tục mới, Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung 6 thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn, chứng từ điện tử như đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử; cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; xử lý hóa đơn, chứng từ điện tử lập sai; chuyển dữ liệu hóa đơn, chứng từ điện tử đến cơ quan thuế… nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.