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Tỷ giá USD hôm nay (20/7): USD tự do tăng vọt, thị trường chờ tín hiệu lãi suất từ ECB

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:49 | 20/07/2026
(TBTCO) - Sáng 20/7, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.252 đồng, trong khi USD trên thị trường tự do vượt 26.500 đồng. Chỉ số DXY đứng ở 100,79 điểm, căng thẳng Mỹ - Iran và giá dầu phục hồi làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại. Thị trường hiện chờ cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 23/7 và tín hiệu về lãi suất tháng 9.
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Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/7: Hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, tỷ giá trung tâm áp sát đỉnh lịch sử Nhập siêu kéo dài, tỷ giá USD/VND vẫn “đứng vững” nhưng lãi suất khó hạ nhiệt Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp trước “biến số” tỷ giá cuối năm

Thị trường trong nước

Sáng 20/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết đầu tuần ở mức 25.252 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.989,4 - 26.514,6VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD bật tăng mạnh phiên đầu tuần, phổ biến khoảng 26.510 - 26.530 VND/USD, tăng 140 đồng chiều mua và tăng 120 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD biến động trái chiều nhưng biên độ điều chỉnh khá hẹp, không theo kịp mức tăng của tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tỷ giá USD tại hai ngân hàng Vietcombank và BIDV diễn biến trái chiều. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, BIDV đồng loạt giảm 20 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá USD xuống 26.070 - 26.450 VND/USD, cho thấy xu hướng hạ nhiệt của đồng bạc xanh tại nhóm ngân hàng thương mại.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên cuối tuần như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (20/7):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra tăng lần lượt 133,16 đồng và 138,81 đồng, lên 34.498,34 - 35.962,83 VND/GBP. Tương tự, BIDV nâng giá mua vào thêm 126 đồng và giá bán ra thêm 133 đồng, lên 34.753 - 36.053 VND/GBP, nối dài đà tăng của đồng bảng Anh.

Trái ngược với EUR và GBP, tỷ giá JPY đồng loạt giảm nhẹ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank hạ giá mua vào 0,76 đồng và giá bán ra 0,81 đồng, xuống 156,20 - 166,98 VND/JPY. Tại BIDV, tỷ giá mua vào giảm 0,60 đồng, bán ra giảm 0,68 đồng, còn 157,47 - 167,26 VND/JPY, cho thấy đồng yên tiếp tục suy yếu.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện đứng ở 100,79 điểm, tăng 0,03%

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên tiến hành thêm các đợt tấn công. Trọng tâm của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Bản ghi nhớ hợp tác được ký ngày 17/6 cũng không còn hiệu lực, làm dấy lên lo ngại giá dầu sẽ tăng trở lại, qua đó tạo thêm áp lực lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, đồng USD lấy lại vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh vẫn bị hạn chế sau khi loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng làm suy giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ 4,2% của tháng 5. Lạm phát lõi cũng hạ xuống 2,6% từ 2,9%. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 tăng 5,5%, thấp hơn mức 6% (đã điều chỉnh) của tháng trước.

Các số liệu trên khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột Mỹ - Iran kéo dài và giá dầu phục hồi đang làm dấy lên lo ngại xu hướng hạ nhiệt của lạm phát chỉ mang tính tạm thời. Giá dầu thô WTI hiện dao động quanh 83,5 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trên 120 USD/thùng, nhưng đã tăng đáng kể từ vùng khoảng 65 USD/thùng trước khi xung đột bùng phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh có phiên điều trần bán niên đầu tiên trước Quốc hội. Chủ tịch Fed nhấn mạnh việc kiểm soát lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu và Fed sẽ không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày 23/7 và nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất sau đợt tăng trong tháng 6. Quyết định này được hỗ trợ bởi diễn biến lạm phát gần đây tương đối tích cực, trong khi giá dầu và khí tự nhiên vẫn chưa tăng đến mức buộc ECB phải thay đổi lập trường.

Tuy vậy, thị trường vẫn nghiêng về khả năng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, thời điểm cơ quan này công bố các dự báo kinh tế mới. Nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, khiến giá năng lượng tăng mạnh hơn, kỳ vọng này có thể còn được củng cố./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 20/07/2026 09:30

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80