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Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng

Văn Nam

Văn Nam

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17:14 | 20/07/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long với tổng số tiền 189 triệu đồng do có đến 5 hành vi vi phạm về lĩnh vực dược.
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Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (số 150 đường 14 Tháng 9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện 5 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc, kinh doanh dược, báo cáo xuất nhập khẩu và kê khai giá thuốc.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị xác định không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần phê duyệt của 10 loại thuốc, gồm: Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus và Cotrimxazon 960.

Đồng thời, công ty còn không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành đối với 8 loại thuốc.

Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng
Cục Quản lý dược xử phạt Công ty Dược phẩm Cửu Long 189 triệu đồng. Ảnh: TL.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cũng bị xử phạt vì bán thuốc Nootripam 800 (hoạt chất Piracetam 800mg) cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Bên cạnh các vi phạm về đăng ký và kinh doanh thuốc, công ty cũng bị xác định không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định trong giai đoạn trước ngày 1/7/2025 và từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Đặc biệt, Công ty Dược phẩm Cửu Long không thực hiện kê khai giá đối với 4 mặt hàng thuốc thiết yếu gồm: Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200.

Cục Quản lý dược cho biết, các hành vi vi phạm nêu trên vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và quy định liên quan về quản lý giá.

Với các vi phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng số tiền 189 triệu đồng.

Trong đó, hành vi không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc bị phạt 90 triệu đồng; hành vi không thông báo thay đổi nhỏ trước khi lưu hành thuốc bị phạt 35 triệu đồng; hành vi bán thuốc không đúng phạm vi kinh doanh bị phạt 35 triệu đồng; hành vi không lập báo cáo xuất nhập khẩu thuốc bị phạt 4 triệu đồng và hành vi không kê khai giá thuốc thiết yếu bị phạt 25 triệu đồng.

Quyết định của Cục Quản lý dược nêu rõ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phải nộp số tiền phạt trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.
Văn Nam
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cục quản lý dược Công ty Dược phẩm Cửu Long xử phạt vi phạm hành chính đăng ký lưu hành thuốc Kinh doanh dược phẩm báo cáo xuất nhập khẩu kê khai giá thuốc

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