Huế: 11 doanh nghiệp khai thác khoáng sản bị yêu cầu khắc phục sai sót

Tại Kết luận số 1757/TB-TTr, Thanh tra TP. Huế yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương phải thực hiện nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; rút kinh nghiệm trong việc thông báo cho Quỹ Bảo vệ môi trường về số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Công ty cổ phần Prime - Thiên Phúc phải thực hiện nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 131, 132 Luật Đất đai năm 2024; chấm dứt việc kê khai thiếu sản lượng tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Tương tự, Công ty TNHH Gió Vàng phải nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 131, 132 Luật Đất đai năm 2024; lắp thiết bị cân hoặc thiết bị đo đạc để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác phục vụ công tác thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác theo quy định; nghiêm túc thực hiện kê khai sản lượng tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Phước Tài được yêu cầu thực hiện việc nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 131, 132 Luật Đất đai năm 2024; chấm dứt việc khai thác vượt công suất so với giấy phép được cấp.

Công ty TNHH Trường An phải thực hiện việc nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; thực hiện thủ tục đăng ký đất đại. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 131, 132 Luật Đất đai năm 2024; chấm dứt việc kê khai không đúng giá tính thuế tài nguyên.

Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây Dựng DQ thực hiện nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 131, 132 Luật Đất đai năm 2024; chấm dứt việc kê khai thiếu phí bảo vệ môi trường do chưa nhân hệ số k = 1,1 và kê khai không đúng mức phí bảo vệ môi trường.

Đối với Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế, thực hiện nghiêm túc việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2025; nộp tiền thuê đất năm 2024 và năm 2025; nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng thời gian quy định; chấm dứt việc kê khai thiếu sản lượng tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung rút kinh nghiệm trong việc không lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản năm 2023; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm thời gian quy định.

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp 468 thực hiện nghiêm túc việc nộp tiền thuê đất năm 2025; chấm dứt việc kê khai thiếu sản lượng tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và kê khai không đúng giá tính thuế tài nguyên.

Công ty cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế được yêu cầu bổ nhiệm nhân sự điều hành mỏ theo quy định pháp luật; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP. Huế để rà soát, xử lý vướng mắc về sản lượng tài nguyên khai thác tại hai điểm lộ 54 và 59 theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và sản lượng, khối lượng tài nguyên kê khai, quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; cắm mốc ranh giới khu vực khai thác theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Du lịch Mỹ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP. Huế để rà soát, xử lý vướng mắc về sản lượng tài nguyên khai thác tại lỗ khoan LKMA.1 theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và sản lượng, khối lượng tài nguyên kê khai, quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; cắm mốc ranh giới khu vực khai thác theo quy định pháp luật.

Kết luận Thanh tra cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên gửi Thông báo cho cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế đối với từng loại tài nguyên khai thác; kê khai và quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành; khai thác đúng theo giấy phép được cấp./.