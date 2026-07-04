Pháp luật

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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14:17 | 04/07/2026
(TBTCO) - Tại họp báo Chính phủ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, qua đó khởi tố 40 vụ án, với số tiền bị chiếm đoạt ước khoảng 2.600 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.
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Thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo về hợp đồng kỳ nghỉ tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã có những chỉ đạo rất sát sao về nội dung này, nằm trong tổng thể công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Với tinh thần kiên quyết đối với các loại tội phạm liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, chúng tôi tập trung xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa số tiền chiếm đoạt cho người dân” - ông Toản nêu rõ.

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: VGP.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong thời gian vừa qua, riêng Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ này.

Trên cơ sở này, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 2 bị can khác bị khởi tố với 2 tội danh là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.

“Bước đầu đánh giá tài sản bị chiếm đoạt liên quan đến loại án này lên đến khoảng 2.600 tỷ đồng; hiện đang trong giai đoạn rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ và thu hồi tài sản” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản thông tin.

Về thủ đoạn chính, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các đối tượng lập ra doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một loại “núp bóng trá hình”, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế.

Về diện khách hàng, đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, những người có nhu cầu du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo; trong đó có 4 điểm đặc trưng.

Thứ nhất, sử dụng những từ khóa chung như “miễn phí”, “quà tặng”, “lãi suất cao” và “ưu đãi lớn” để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Thứ hai, tác động tâm lý theo hướng: các chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, tạo sự khan hiếm ảo nhằm thúc đẩy khách hàng phải nhanh chóng ký hợp đồng và đóng tiền.

Thứ ba, tất cả các loại hình này đều yêu cầu “trả trước” để kỳ vọng nhận được thành quả sau này, tương tự như hình thức đầu tư trước để kỳ vọng nhận lại lãi suất, lợi nhuận.

Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại được tiền. Tất cả các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì cơ bản không thực hiện được. Các đối tượng dùng thủ đoạn tiếp tục tạo ra các lý do về thủ tục, hứa hẹn, hoặc thậm chí yêu cầu đóng thêm tiền mới được giải quyết.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản. Đề nghị tất cả các bị hại (không chỉ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà trên phạm vi cả nước) nếu có nội dung tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà Công an Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra, hãy liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với loại hình này, đặc biệt cảnh giác với các loại hình đầu tư kinh doanh “miễn phí”, “ưu đãi”, “quà tặng”, “lãi suất cao”, “việc nhẹ lương cao”.

Đây là mô tip chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Nếu thấy có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan Công an./.

Ánh Tuyết
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bộ công an công an lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ hợp đồng kỳ nghỉ lãi suất Thủ đoạn lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ hà nội TP.HCM

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