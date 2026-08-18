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Chứng khoán phái sinh ngày 18/8: Dòng tiền chuyển dần sang hợp đồng tháng 9

Tùng Linh

Tùng Linh

18:01 | 18/08/2026
(TBTCO) - Giao dịch cùng các vị thế nắm giữ tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 9/2026 tăng lên đáng kể các phiên gần đây. Cùng đó, chênh lệch âm xuất hiện ở cả 8/8 hợp đồng khi tâm lý trên thị trường phái sinh thận trọng hơn.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục giằng co trong phiên 18/8. VN30-Index có thời điểm tăng khá tích cực trong buổi sáng, nhưng áp lực bán gia tăng từ đầu phiên chiều khiến chỉ số đảo chiều. Đóng cửa, chỉ số cơ sở giảm nhẹ 1,54 điểm (-0,08%) xuống 1.876,14 điểm, tiếp tục nằm dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

BSR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất khi mang về hơn 6 điểm cho VN30. VIC, TCX, STB, VHM và GAS cũng góp phần giữ nhịp chỉ số. Tuy nhiên, lực kéo này chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ nửa còn lại của thị trường. Toàn rổ VN30 kết phiên với 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn vào tháng 8/2026 (41I1G8000) đóng cửa tại 1.874 điểm, giảm 0,32%. Mức giảm sâu hơn khiến chênh lệch chuyển từ trạng thái dương trong phiên trước sang mức âm 2,14 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng VN30 còn lại cũng đồng loạt giao dịch thấp hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm từ 1,24 đến 9,94 điểm. Tâm lý trên thị trường phái sinh vẫn cho thấy sự thận trọng trước diễn biến ngắn hạn của chỉ số.

Thanh khoản toàn thị trường phái sinh tăng 17,9% so với phiên trước. Riêng hợp đồng 41I1G8000 ghi nhận 236.273 hợp đồng được giao dịch, nhưng OI tiếp tục giảm 1,86% xuống 27.530 hợp đồng khi ngày đáo hạn đến gần. Theo các chuyên gia Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang gia tăng vị thế đầu cơ trong phiên, nhưng vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index suy yếu.

Đáng chú ý, dòng tiền chuyển sang hợp đồng tháng 9 ngày càng rõ nét. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G9000 đạt 7.680 hợp đồng, cao gấp hơn 3 lần phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng tăng tới 76,27%, từ 5.108 lên 9.004 hợp đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp thanh khoản và vị thế mở tại kỳ hạn tháng 9 gia tăng mạnh, phản ánh quá trình dịch chuyển vị thế trước đáo hạn.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn-index

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