Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Sau tuần giao dịch kém tích cực khi VN-Index giảm mạnh từ vùng 1.800 điểm về quanh 1.720 điểm với thanh khoản tăng đột biến, thị trường đã dần cân bằng hơn trong phiên 17/8. Áp lực bán hạ nhiệt và dòng tiền bắt đáy xuất hiện tại một số nhóm cổ phiếu. Dù vậy, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn nghiêng về chiều bán.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1.313,9 tỷ đồng và bán ra 1.915,9 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 602 tỷ đồng. Tính chung trên cả ba sàn, giá trị bán ròng đạt khoảng 588 tỷ đồng.

Tương tự phiên cuối tuần trước, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. VIC đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng 237,1 tỷ đồng. Cổ phiếu giảm thêm 1,2%, đóng cửa tại 198.000 đồng/cổ phiếu. VHM xếp thứ hai với giá trị bán ròng 106,2 tỷ đồng, trong khi thị giá giữ nguyên ở mức 68.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, riêng VIC và VHM đã bị khối ngoại bán ròng hơn 343 tỷ đồng, chiếm trên một nửa giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên hôm nay.

Áp lực bán cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng. ACB bị bán ròng 96,3 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường. BID, VCB, MSB, VPB và STB cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất, với giá trị dao động từ khoảng 19-30 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI bị bán ròng 53,8 tỷ đồng dù cổ phiếu tăng 1,02%; GMD bị bán ròng 46,7 tỷ đồng trong khi vẫn giữ được sắc xanh.

VIC và VHM tiếp tục là tâm điểm bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài phiên 17/8 - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, lực mua ròng khá phân tán và không có cổ phiếu nào được giải ngân ròng quá 100 tỷ đồng.

TCB dẫn đầu với giá trị mua ròng 59,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu này giảm nhẹ 0,62% xuống 31.800 đồng/cổ phiếu, trái chiều với động thái mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

VNM đứng thứ hai với 45,9 tỷ đồng, đồng thời tăng gần 1% lên 62.200 đồng/cổ phiếu. HDB được mua ròng 29,1 tỷ đồng; NVL 19,8 tỷ đồng và KDH 17,4 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác như FPT, FRT, MSR, PDR và GAS cũng được khối ngoại mua ròng nhưng giá trị tương đối khiêm tốn. Trong đó, MSR tăng 6,53% và GAS tăng 4,08%, còn FRT tăng 2,87%.

Giao dịch phiên đầu tuần cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường. Lực bán tiếp tục tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Dòng tiền mua ròng được phân bổ khá rộng và khá khiêm tốn khi chưa xuất hiện mã nào thu hút lượng vốn ngoại đủ lớn để tạo đối trọng.