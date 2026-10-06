Khánh Hòa: Dự án trọng điểm, vốn lớn vẫn “chậm nhịp” giải ngân

Theo đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quý III/2026 đã có chuyển biến tích cực so với 6 tháng đầu năm. Lũy kế đến ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân 11.150,795 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch vốn 15.750,938 tỷ đồng. Riêng quý III, khối lượng giải ngân đạt 4.636,797 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tách theo nhóm dự án và đơn vị quản lý, tiến độ thực hiện vẫn có sự khác biệt đáng kể, nhất là ở những đầu mối đang quản lý khối lượng vốn lớn.

Cụ thể, trong quý III, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông giải ngân khoảng 655,2 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 1.178,3 tỷ đồng, nhưng mới đạt 47,54% kế hoạch. Mặc dù vẫn còn thấp so với yêu cầu, khối lượng giải ngân quý III đã cao hơn đáng kể so với 6 tháng đầu năm và cho thấy đơn vị đã có sự tăng tốc trong tổ chức thực hiện.

Ở chiều ngược lại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa giải ngân khoảng 413,8 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 537,4 tỷ đồng, đạt 84,96% kế hoạch. Đây là mức tăng rất đáng ghi nhận, phản ánh sự chuyển biến mạnh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thanh toán vốn.

Một số chủ đầu tư lớn khác cũng tạo khối lượng giải ngân đáng kể trong quý III. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giải ngân khoảng 379 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 566,8 tỷ đồng, đạt 65,38% kế hoạch. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh giải ngân khoảng 337,1 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 1.008,3 tỷ đồng, đạt 77,36%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa giải ngân khoảng 283,3 tỷ đồng, đưa tỷ lệ lũy kế lên 72,41%.

Nhìn chung, tiến độ giải ngân trong nhóm dự án trọng điểm, động lực và có vốn lớn chưa đồng đều, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn mặt bằng chung, cho thấy một phần kế hoạch vốn chưa được chuyển hóa thành khối lượng giải ngân theo tiến độ đề ra. Đây là nhóm cần tiếp tục được theo dõi, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ trong quý IV để hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Dự án Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Sở Tài chính, một trong những điểm nghẽn tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, một số địa phương gặp khó khăn do kế hoạch vốn được bổ sung hoặc điều chỉnh trong năm, phải thực hiện lại các thủ tục đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Một số dự án giao thông còn chịu ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, hạn chế khả năng tạo khối lượng, nghiệm thu và thanh toán.

Đến hết quý III, toàn tỉnh còn khoảng 29,2% kế hoạch vốn, tương đương khoảng 4.600 tỷ đồng, cần tiếp tục giải ngân trong quý IV. Trong đó, việc xử lý nhóm dự án trọng điểm, động lực và có vốn lớn sẽ có tác động đáng kể đến kết quả chung.

Sở Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát khả năng thực hiện thực tế của từng dự án, tập trung xử lý các trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đối với phần vốn không có khả năng giải ngân và xác định rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành đối với từng trường hợp./.