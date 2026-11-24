Giá heo hơi cả nước hôm nay đồng loạt chững giá. Ảnh minh họa

Khảo sát giá heo hơi hôm nay cho thấy thị trường cả nước không ghi nhận biến động. Hiện giá dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ cùng duy trì mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhóm địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên giữ mức thu mua 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Việc giá heo hơi đồng loạt đi ngang diễn ra sau khi thị trường phía Bắc tăng từ 3.000 - 6.000 đồng/kg. Một số địa phương từng ghi nhận mức giá 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng duy trì trạng thái ổn định, với giá thu mua trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực khi cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng giữ giá 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị và TP. Huế tiếp tục có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng duy trì mức thu mua 57.000 đồng/kg.

Tây Ninh đứng ngay sau với mức 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp giữ giá 55.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững giá ở cả 3 miền trên cả nước. Mức cao nhất vẫn là 57.000 đồng/kg tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, trong khi mức thấp nhất là 51.000 đồng/kg tại Quảng Trị và Huế./.