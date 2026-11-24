Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê ở mức 71.000 - 71.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm thêm 200 đồng/kg, đưa mặt bằng chung về khoảng 71.000 - 71.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá cà phê giảm xuống 71.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua 71.600 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất, chỉ còn 71.000 đồng/kg. Đáng chú ý, trong tuần trước, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm mạnh 11.000 - 11.200 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, kể từ ngày 23/1/2024.

Diễn biến giảm sâu trong thời gian ngắn khiến hoạt động mua bán tại nhiều vùng nguyên liệu trở nên thận trọng hơn, nhất là khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta vừa trải qua một tuần giảm mạnh trên sàn London. Theo đó, hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 309 USD/tấn, đạt 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8%, xuống 274,85 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 2,2%, còn 268,5 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 5/2027 giảm 3,1%, xuống 262,1 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay không biến động. Ảnh minh họa

Khảo sát giá tiêu sáng hôm nay (24/11) tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường không biến động. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk đạt mức 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giá tiêu duy trì mức 130.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giao dịch ở mức 128.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 128.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l đứng ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.