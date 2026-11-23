Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã CK: BID) vừa ban hành Nghị quyết số 1397/NQ-BIDV về việc phê duyệt một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại Nghị quyết số 342/2026/NQ-ĐHĐCĐ.

Nếu hoàn tất phát hành theo phương án trên, vốn điều lệ của BIDV dự kiến tăng thêm hơn 13.972 tỷ đồng, từ khoảng 77.782 tỷ đồng lên gần 91.755 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 18%.

Cụ thể, BIDV phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ) năm 2023 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Theo nghị quyết, mức vốn điều lệ hiện tại của BIDV là khoảng 77.782 tỷ đồng, tương ứng gần 7,78 tỷ cổ phiếu đang lưu hành.

Ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 1,4 tỷ cổ phiếu để chi trả cổ tức, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 13.972 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành dự kiến đạt 17,96% số cổ phiếu đang lưu hành.

BIDV dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 17,96% nâng vốn lên gần 92.000 tỷ đồng, rục rịch phương án phát hành riêng lẻ. Ảnh tư liệu.

Theo thông tin từ báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) về cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026 và triển vọng kinh doanh của ngân hàng BIDV, BIDV đang triển khai phương án phát hành riêng lẻ khoảng 10,7% số cổ phiếu lưu hành, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp.

“Đối với kế hoạch phát hành riêng lẻ, BIDV đã lựa chọn đơn vị tư vấn tài chính và đang tiếp xúc, đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng. Quy mô dự kiến khoảng 780 triệu cổ phiếu, tương đương 10,71% số cổ phiếu lưu hành tại cuối quý I/2026. Tuy nhiên, ngân hàng chưa đưa ra thời điểm hoàn tất cụ thể do thương vụ vẫn đang trong quá trình triển khai”, MBS thông tin.

Ngoài phương án tăng vốn cổ phần, BIDV dự kiến phát hành 25.000 - 28.000 tỷ đồng trái phiếu cao cấp trong hai năm tới để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, đa dạng hóa nguồn vốn và hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối.

Ngân hàng đang chuẩn bị áp dụng phương pháp tiêu chuẩn theo Basel III từ quý I/2027 và hướng tới phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) vào năm 2030.

Về tốc độ tăng trưởng tín dụng, tính hết quý III/2026, BIDV ghi nhận tốc độ tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, khối doanh nghiệp tăng 10,5%, đóng góp khoảng 76% vào tăng trưởng dư nợ toàn ngân hàng. Tín dụng FDI tăng 54,2% so với đầu năm, doanh nghiệp vừa tăng 23,6% và doanh nghiệp lớn tăng 12,4%.

Ngược lại, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 6,1%, do nhu cầu vốn yếu hơn và BIDV thận trọng hơn với rủi ro tín dụng của phân khúc này. Trong khi bán lẻ tăng 4% nhờ các sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, bù đắp phần sụt giảm từ cho vay mua nhà và sản xuất kinh doanh.

Thông tin từ MBS cho thấy, trong quý IV/2026, BIDV dự kiến tiếp tục mở rộng tín dụng tại các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án hạ tầng đáp ứng yêu cầu thẩm định. BIDV kỳ vọng môi trường lãi suất và thanh khoản thuận lợi hơn sẽ hỗ trợ nhu cầu vay vốn trong năm 2027, song hạn mức tín dụng chính thức vẫn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.