Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên là dấu mốc ý nghĩa để tôn vinh những giá trị văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đồng hành cùng sự kiện ở vai trò nhà tài trợ Vàng, Bia Saigon mong muốn góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để Ngày Văn hóa Việt Nam dần trở thành một dịp hội tụ, kết nối người Việt trên khắp cả nước.

Bia Saigon đồng hành lan tỏa tinh thần “Muôn sắc văn hóa – Một nghĩa đồng bào”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: BTC

Việt Nam có 54 dân tộc với những phong tục tập quán và truyền thống đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Dù mang những sắc thái riêng, các giá trị văn hóa ấy luôn có sự giao thoa và gắn kết, góp phần hình thành nên bản sắc chung của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” mà Bia Saigon đồng hành nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cách bố trí năm khu vực khán giả mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, tạo thành hình tượng bông hoa đại đoàn kết bao quanh sân khấu. Mỗi khu vực đại diện cho một sắc thái riêng, cùng hòa chung trong thông điệp “Muôn sắc văn hóa – Một nghĩa đồng bào”. Hình ảnh này cũng thể hiện tinh thần mà Bia Saigon mong muốn lan tỏa thông qua sự đồng hành: trân trọng những giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, đồng thời đề cao tình đoàn kết và những điểm chung gắn kết người Việt.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật với hình tượng đôi cánh chim Lạc mang ý nghĩa tôn vinh bản sắc và khát vọng vươn xa của văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Không chỉ đồng hành cùng đêm diễn với quy mô dự kiến hơn 50.000 khán giả, Bia Saigon và SABECO còn chung tay lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam thông qua không gian tương tác riêng đặt tại khuôn viên sự kiện. Tại đây, khách tham dự có cơ hội khám phá và thể hiện dấu ấn văn hóa quê hương theo cách riêng, đồng thời chia sẻ những câu chuyện gắn với nơi mình sinh ra và lớn lên. Những câu chuyện ấy sẽ được “kết nối” thành “ngôi nhà chung”, cùng tạo nên một hình ảnh đẹp về sự đa dạng, gắn kết của văn hóa Việt Nam tại sự kiện dấu mốc nhiều ý nghĩa của đất nước.

Dấu mốc đầu tiên trên hành trình đồng hành lâu dài cùng văn hóa Việt Nam

Sự đồng hành của Bia Saigon tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam” nằm trong định hướng chung của thương hiệu trong việc tôn vinh văn hóa, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực. Góp mặt tại đêm nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên, Bia Saigon và SABECO mong muốn tiếp tục cùng cộng đồng tôn vinh những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ và chia sẻ niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của SABECO, chia sẻ: “Hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, điều khiến chúng tôi tự hào và mong chờ nhất không chỉ là nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội được tiếp tục góp mặt trong những dấu mốc mới của đất nước. Trên hành trình ấy, chúng tôi đã chứng kiến cách mà những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, những cộng đồng và thế hệ khác nhau cùng góp phần tạo nên bản sắc chung của dân tộc Việt Nam. 80 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Việt Nam tiếp tục ghi dấu một cột mốc ý nghĩa với Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng đất nước ngay từ dấu mốc khởi đầu này, góp phần đưa ngày 24/11 trở thành một ngày hội văn hóa thường niên được người Việt trên khắp mọi miền đón nhận, gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.”

Không gian trải nghiệm “Trạm kết nối tự hào” của Bia Saigon tại Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” 2026. Ảnh: SABECO

Sự góp mặt tại “Muôn sắc Việt Nam” cũng nối dài chuỗi hoạt động kết nối cộng đồng thông qua văn hóa và niềm tự hào dân tộc của thương hiệu. Trước đó vào tháng 9, Bia Saigon từng giữ vai trò đối tác chiến lược của concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” 2026 với không gian trải nghiệm “Trạm kết nối tự hào”, mở ra nhiều điểm chạm để khán giả trực tiếp bày tỏ tình yêu đất nước.

Ở cấp độ doanh nghiệp, SABECO cũng duy trì nhiều sáng kiến xã hội nhằm lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng. Tiêu biểu là Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” cấp quốc gia năm 2026 do SABECO phối hợp cùng Báo Đại Đoàn Kết tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, bao gồm văn hóa – nghệ thuật vì cộng đồng.

Từ các hoạt động gắn kết công chúng của Bia Saigon đến những chương trình tôn vinh đóng góp xã hội của SABECO, cả thương hiệu lẫn doanh nghiệp đều nhất quán theo đuổi các giá trị bền vững dành cho cộng đồng. Định hướng này tiếp tục được duy trì thông qua việc tích cực hưởng ứng các sáng kiến văn hóa, xã hội trên khắp cả nước. Đồng hành cùng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên nói chung và chương trình “Muôn sắc Việt Nam” nói riêng, Bia Saigon mong muốn góp một phần nhỏ bé để ngày 24/11 thêm lan tỏa, trở thành dấu mốc ý nghĩa được người dân đón nhận và tự hào tiếp nối. Bởi một truyền thống chỉ thực sự sống động và bền vững khi có sự chung tay gìn giữ của nhiều thế hệ./.