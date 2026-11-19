Ngày 18/11/2026, Anphabe - đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc chính thức công bố kết quả Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026.

Tại Khối Doanh nghiệp lớn, Tập đoàn Stavian được ghi nhận ở 2 thứ hạng riêng biệt: Top 8 ngành Sản xuất, Công nghiệp chế biến/chế tạo và xếp hạng 67 trong danh sách Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026.

Được xây dựng trên cơ sở khảo sát độc lập về sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng, Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® là nguồn tham chiếu giúp doanh nghiệp đánh giá vị thế trên thị trường lao động. Kết quả năm 2026 ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn Stavian trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực, phát triển năng lực đội ngũ thông qua đào tạo và học tập liên tục, đồng thời từng bước hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Với định hướng “Stavian đầu tư vào con người theo các chuẩn mực quốc tế”, Tập đoàn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích mỗi cán bộ nhân viên phát triển năng lực và đồng hành cùng chiến lược phát triển dài hạn.

Tập đoàn Stavian được vinh danh tại Bảng xếp hạng Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ®2026 - Hạng mục Doanh nghiệp Lớn do Anphabe tổ chức

Bên cạnh sự ghi nhận về thương hiệu tuyển dụng, Tập đoàn Stavian cũng đạt danh hiệu ACCA Approved Employer – Professional Development của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA). Danh hiệu ghi nhận các tổ chức đáp ứng những tiêu chí của ACCA trong việc hỗ trợ hội viên duy trì và phát triển chuyên môn liên tục.

Đây là dấu mốc trong hoạt động phát triển chuyên môn của đội ngũ thuộc phạm vi công nhận, đồng thời thể hiện định hướng đầu tư bài bản vào nguồn nhân lực của Tập đoàn Stavian thông qua việc xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực học tập. Cùng với kết quả từ Anphabe, sự ghi nhận của ACCA bổ trợ cho bức tranh phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn, trong đó sức hấp dẫn của môi trường làm việc song hành với việc thúc đẩy học tập liên tục và nâng cao năng lực chuyên môn.

Tập đoàn Stavian đạt danh hiệu ACCA Approved Employer - Professional Development

Trước những ghi nhận về thương hiệu tuyển dụng và phát triển chuyên môn trong tháng 11, tháng 10/2026, Tập đoàn Stavian cũng được Vietnam Report ghi nhận tại 2 bảng xếp hạng về hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, Tập đoàn Stavian tiếp tục lọt vào bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) và lần đầu góp mặt trong Top 40 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam năm 2026 (Vietnam Best Profitable 50).

Được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, PROFIT500 ghi nhận các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nổi bật và năng lực tạo lợi nhuận; trong khi Vietnam Best Profitable 50 tôn vinh các doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc, duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2025 - 2026.

Việc được ghi nhận tại cả hai bảng xếp hạng thể hiện nỗ lực của Tập đoàn Stavian trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng chú trọng chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng lực kinh doanh vững chắc là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tạo ra giá trị kinh tế dài hạn.

Ông Nguyễn Minh Tú, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian vinh dự nhận chứng nhận Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026

Các thành tích trên góp phần khẳng định định hướng phát triển của Stavian - tập đoàn hàng đầu với bốn trụ cột: công nghiệp, công nghệ, năng lượng, thương mại. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp thuộc Top 500 toàn cầu, Tập đoàn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững. Trong đó, hiệu quả kinh doanh tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động và đóng góp kinh tế, còn nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực để hiện thực hóa chiến lược, nâng cao chất lượng vận hành và thích ứng với biến động thị trường.

Thông qua việc củng cố năng lực kinh doanh, phát triển đội ngũ và hoàn thiện môi trường làm việc, Tập đoàn Stavian hướng tới tạo dựng giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác, người lao động và các bên liên quan; đồng thời đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Những ghi nhận trong năm 2026 là động lực để Tập đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững trên hành trình vươn ra thị trường toàn cầu./.