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Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lọt Top 100 Nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á 2026

14:33 | 13/11/2026
(TBTCO) - Ngày 3/11, Fortune phối hợp cùng Great Place To Work công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (Fortune 100 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á năm 2026). FWD Việt Nam lần đầu góp mặt ở vị trí thứ 28, đồng thời là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách năm nay.
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Bảng xếp hạng dựa trên khảo sát hơn 1,32 triệu người lao động tại Đông Nam Á, trong đó có gần 95.000 người lao động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp được đánh giá theo 5 yếu tố: sự tin cậy, sự tôn trọng, tính công bằng, niềm tự hào và tinh thần đồng đội.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam lọt Top 100 Nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á 2026
FWD Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách Fortune 100 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á năm 2026.

Thành tích này đến đúng dịp FWD Việt Nam kỷ niệm 10 năm hoạt động, nối tiếp chứng nhận Great Place To Work® Certified (tháng 1/2026) và danh hiệu Best Workplaces™ in Vietnam (tháng 5/2026).

Từ môi trường làm việc đến trải nghiệm của khách hàng

Bảo hiểm nhân thọ là hành trình đồng hành lâu dài, nơi sự thấu hiểu và những lời giải thích rõ ràng có ý nghĩa nhất vào lúc khách hàng cần hỗ trợ. Một đội ngũ được tin tưởng và tạo điều kiện chủ động sẽ mang đến cách phục vụ nhất quán, minh bạch và gần gũi hơn.

Bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó Tổng Giám đốc Quản trị nguồn nhân lực FWD Việt Nam chia sẻ: “Khi mỗi thành viên được lắng nghe, tin tưởng và trao quyền, họ sẽ thấu hiểu khách hàng hơn và luôn tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày. Với chúng tôi, trải nghiệm của khách hàng bắt đầu từ trải nghiệm của đội ngũ, và đầu tư cho con người chính là đầu tư cho niềm tin lâu dài của khách hàng”.

Những thay đổi khách hàng có thể cảm nhận

Những cải tiến này đã hiện diện qua nhiều điểm chạm: website, bộ hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng dành cho khách hàng được sắp xếp dễ tìm, dễ hiểu hơn. Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng để hỗ trợ giải đáp và tóm tắt quyền lợi bảo hiểm, giúp những nội dung chuyên môn trở nên ngắn gọn, rõ ràng. Với một số quyền lợi đáp ứng đủ điều kiện, thời gian xử lý chỉ còn 60 phút hoặc 4 giờ, giúp khách hàng bớt chờ đợi vào lúc cần sự hỗ trợ kịp thời.

Có thể thấy, văn hóa doanh nghiệp không chỉ nằm ở những tuyên bố, mà thể hiện qua điều khách hàng thực sự chạm tới: cách thông tin được trình bày, tốc độ phản hồi, sự thuận tiện của công nghệ và thái độ của người đồng hành.

Vị trí thứ 28 là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình 10 năm của FWD Việt Nam. Song, điều quan trọng hơn là tinh thần làm việc tích cực ấy đang được chuyển hóa thành sự đơn giản, thuận tiện và an tâm cho khách hàng, đúng với tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm” mà FWD theo đuổi./.

Hải My
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fwd việt nam chứng nhận Great Place To Work Certified danh hiệu Best Workplaces in Vietnam

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